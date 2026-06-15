역시 공은 둥글다!…인구 15만 섬나라, 첫골 상대가 ‘전차군단’ 독일이라니

월드컵 첫 출전 퀴라소, 독일 상대로 데뷔골

인구 15만 小國…서울 목동 인구와 비슷

이미지 확대 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 E조 독일과의 경기에서 전반 동점골을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 E조 독일과의 경기에서 전반 동점골을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 AFP 연합뉴스

이미지 확대 퀴라소 시민들이 15일(한국시간) 수도 빌렘스타트에 모여 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 독일과의 맞대결에 출전한 자국 축구 대표팀 선수들을 응원하고 있다. 빌렘스타트 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 퀴라소 시민들이 15일(한국시간) 수도 빌렘스타트에 모여 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 독일과의 맞대결에 출전한 자국 축구 대표팀 선수들을 응원하고 있다. 빌렘스타트 AFP 연합뉴스

이미지 확대 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히·왼쪽)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 E조 독일과의 경기에서 전반 동점골을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 퀴라소 축구 대표팀의 리바노 코메넨시아(취리히·왼쪽)가 15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 E조 독일과의 경기에서 전반 동점골을 올린 뒤 기뻐하고 있다. 휴스턴 EPA 연합뉴스

세줄 요약 퀴라소는 사상 첫 월드컵 본선 무대에서 독일에 1-7로 패했지만, 전반 21분 리바노 코메넨시아의 슈팅이 굴절되며 역사적인 첫 골을 기록했다. 인구 15만의 작은 섬나라가 강호를 상대로 만든 순간이라 더 큰 주목을 받았다. 퀴라소, 월드컵 본선 첫 경기서 독일 상대 첫 골 기록

인구 15만 섬나라의 역사적 득점, 1-7 패배 속 주목

최고령 감독 아드보카트 복귀와 눈물도 화제

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사상 처음으로 나선 월드컵 본선에서 ‘전차 군단’ 독일을 상대로 역사적인 첫 골을 기록한 퀴라소에 세계 축구팬들의 눈길이 쏠렸다.15일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 E조 조별리그 1차전 독일과 퀴라소의 경기는 독일의 7-1 대승으로 끝났다. 독일은 멀티골을 기록한 카이 하베르츠(아스널)를 필두로 6명이 득점했다. FIFA 랭킹 10위 독일이 승리한 것 자체는 전혀 새로울 게 없었다. 오히려 전세계 축구팬들의 시선은 FIFA 랭킹 82위 퀴라소가 독일을 상대로 기록한 1골에 꽂혔다.전반 21분, 퀴라소의 리바노 코메넨시아(취리히)가 날린 강력한 왼발 슈팅이 독일 수비수 조슈아 키미히(바이에른 뮌헨)의 몸을 맞고 굴절되며 골키퍼 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨)를 뚫고 골대 왼쪽 구석으로 빨려 들어갔다. 퀴라소의 월드컵 사상 첫 유효슈팅이자, 사상 첫 골이다. 골이 터지자 벤치의 아드보카트 감독은 두 팔을 번쩍 들어 올리며 환호했고, 관중석에서도 뜨거운 기립박수가 쏟아졌다.퀴라소는 카리브해에 있는 인구 약 15만명의 작은 섬나라로, 이번 월드컵 본선에 진출한 나라 중 인구가 가장 적다. 한국으로 치면 서울 양천구 목동(약 14만 2000명) 정도다. 지난해 기준 독일축구협회(DFB)에 등록된 선수는 총 800만 5050명이며, 분데스리가에서 뛰는 자국 선수만 약 15만 명에 달한다. 전체 크기가 444㎢로 서울(605.21㎢)보다도 작은 퀴라소의 현재 국제축구연맹(FIFA) 순위는 82위다. 독일을 상대로 골을 기록한 것이 더욱 놀라운 이유다.2006년 독일 대회 당시 한국 대표팀의 지휘봉을 잡아 한국 팬들에게도 친숙한 딕 아드보카트(79) 퀴라소 대표팀 감독은 월드컵 본선 역사상 최고령 감독이다. 아드보카트 감독은 올해 2월 건강이 좋지 않은 딸을 돌보겠다는 이유로 사임했다가, 지난 5월 팀의 요청에 전격 복귀해 퀴라소의 사상 첫 월드컵 본선 첫 경기 지휘봉을 잡았다. 퀴라소와 함께 본선에 진출한 것을 “감독으로서 내가 이룬 일 중 가장 미친 일”이라고 표현한 아드보카트 감독은 경기 시작 전 감정에 북받쳐 눈물을 훔치는 모습이 카메라에 포착되기도 했다.로이터는 경기 후 “퀴라소 선수들은 7-1 대패에도 고개를 숙일 이유가 없다”며 “작은 나라의 월드컵 데뷔전에서 나온 역사적인 순간”이라고 조명했다.