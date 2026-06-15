82% 확률 따놨지만… ‘1차전 이기고도 탈락’ 20년전 악몽 지우려면

세줄 요약 한국 축구 대표팀이 월드컵 조별리그 1차전에서 역전승을 거두며 토너먼트 직행 가능성을 크게 높였다. 최근 7개 대회 데이터상 1차전 승리 팀의 82.1%가 조 1·2위에 올랐고, 승점 5점 이상이면 안정권이라는 분석도 나왔다. 멕시코전이 분수령이다. 1차전 역전승으로 직행 확률 상승

최근 통계상 1차전 승리의 82.1% 성공

멕시코전 결과가 조별리그 분수령

이미지 확대 한국 축구 대표팀의 오현규(왼쪽)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 황인범과 손을 맞대고 있다. 이날 황인범과 오현규는 각각 동점골과 역전골을 기록하며 한국의 2-1 승리를 견인했다. 2026.6.12. 사포판 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀의 오현규(왼쪽)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 황인범과 손을 맞대고 있다. 이날 황인범과 오현규는 각각 동점골과 역전골을 기록하며 한국의 2-1 승리를 견인했다. 2026.6.12. 사포판 AP 뉴시스

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 1차전을 승리하고 오는 19일(한국시간) 멕시코와의 2차전을 앞둔 한국 축구 대표팀이 15일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데에서 러닝으로 몸을 풀고 있다. 2026.6.15. 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 1차전을 승리하고 오는 19일(한국시간) 멕시코와의 2차전을 앞둔 한국 축구 대표팀이 15일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 바예 베르데에서 러닝으로 몸을 풀고 있다. 2026.6.15. 사포판 연합뉴스

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한국 축구 대표팀이 지난 12일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 첫 경기에서 짜릿한 역전승을 거뒀다. 한국이 월드컵 조별리그 1차전 승리로 승점 3점을 선취한 건 역대 4번째이자 2010년 남아공 대회 그리스전 이후 16년 만이다. 이에 따라 조별리그 통과 가능성은 물론 ‘토너먼트 직행 티켓’을 따낼 확률도 80% 이상으로 높였다.48개 팀이 본선에 진출한 이번 월드컵은 예년 대회와 조별리그 방식이 사뭇 다르다. 각 조에서 1·2위를 기록한 24개 팀이 토너먼트(32강)에 직행하고, 조 3위 중 성적 상위 8개 팀이 추가로 진출한다. 한국은 1차전 체코와의 맞대결을 승리로 장식하며 토너먼트 직행 가능성이 커졌다.이러한 전망은 그간의 데이터로도 확인된다. 1998년 프랑스 대회부터 2022년 카타르 대회까지는 본선 진출 32개국이 4팀씩 8개 조로 나눠 각 조 2위까지 토너먼트(16강)에 진출했는데, 1차전 승리 시 2위권 진입에 큰 동력을 얻었다.이 기간 개최된 7개 대회 조별리그 1차전은 112경기였다. 승패가 갈린 경기는 총 84경기인데, 승리 팀 중 조 1·2위에 오른 팀은 69개였다. 1차전을 따내면 적어도 2위를 할 확률이 82.1%인 셈이다.첫판 승리로 승점 3점을 확보한 한국 대표팀은 앞으로 멕시코와 남아프리카 공화국을 상대하면서 승점을 적어도 2점(2무)은 더해야 토너먼트에 안정적으로 직행할 수 있다.1998년 프랑스 대회 이후 승점 5점 이상을 확보한 팀이 조 2위 아래로 떨어진 사례는 전무하다. 반면 4점은 불안하다. 조별리그에서 승점 4점을 따낸 총 43개 팀 중 20개 팀(46.5%)만이 2위권에 들었다.한국의 경우 2010년·2022년 승점 4점으로 조 2위에 올랐지만 2006년 독일 대회에서는 3위에 그쳤다. 당시 첫 경기 토고전을 2-1로 이긴 뒤 1무 1패를 기록했는데, 스위스(2승 1무·7점)와 프랑스(1승 2무·5점)에 밀려 뼈아픈 결말을 맞았다.오는 19일 마주할 멕시코는 첫판 역전승으로 분위기가 달아오른 대표팀이 넘어야 할 가장 큰 산이다. FIFA 랭킹 14위로 한국(25위)보다 11계단 높다. A매치 통산 127경기에 나서 47득점을 올린 라울 히메네스(풀럼)를 필두로 한 공격진과 중원에서의 빠른 움직임이 강점이다. 25일 남아공을 만나기 전 불확실성을 제거하기 위해서도 멕시코전의 중요성은 크다.차상엽 JTBC 축구 해설위원은 “만약 남아공이 체코와의 맞대결에서 승리하고 한국이 멕시코에게 패하면, 한국은 남아공을 1승 1패의 전적을 안고 만나는 부담스러운 상황이 된다”면서 “멕시코와의 맞대결에서 유의미한 성적을 낼 필요가 있다”고 짚었다.