승리의 달콤함은 잊었다…홍명보호, 보슬비 맞으며 멕시코전 담금질 시작

세줄 요약 체코전 역전승으로 대회를 시작한 홍명보호가 하루 휴식 뒤 멕시코전 준비를 재개했다. 과달라하라 훈련장에 모인 선수들은 비를 맞으며 몸풀기와 슈팅, 전술 동작을 소화했다. 부상 회복 중인 김태현과 배준호도 출전을 목표로 사이클 훈련을 이어갔다. 체코전 승리 뒤 하루 휴식, 멕시코전 대비 훈련 재개

보슬비 속 몸풀기·슈팅·전술 동작으로 경기 감각 유지

김태현·배준호 사이클 훈련, 출전 목표 회복 진행

이미지 확대 밝은 분위기의 대한민국 축구 대표팀 축구 국가대표팀 선수들이 14일(현지 시간) 멕시코를 상대로한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 앞두고 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 밝은 분위기의 대한민국 축구 대표팀 축구 국가대표팀 선수들이 14일(현지 시간) 멕시코를 상대로한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 앞두고 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 사포판 뉴시스

이미지 확대 멕시코전 앞두고 훈련하는 대한민국 대표팀 [사포판(멕시코)=뉴시스] 김명년 기자 = 축구 국가대표팀 선수들이 14일(현지 시간) 멕시코를 상대로한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 앞두고 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코전 앞두고 훈련하는 대한민국 대표팀 [사포판(멕시코)=뉴시스] 김명년 기자 = 축구 국가대표팀 선수들이 14일(현지 시간) 멕시코를 상대로한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 앞두고 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 사포판 뉴시스

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵의 시작을 승리로 장식한 홍명보호가 단 하루 꿀맛 휴식을 취한 뒤 2차 멕시코전 대비 담금질에 들어갔다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 15일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에 집결해 한 시간 가량 발을 맞췄다. 지난 12일 체코와의 이번 대회 조별리그 A조 1차전에서 2-1 역전승을 거둔 대표팀은 전날은 멕시코 입성 이후 첫 휴식을 가졌다.가족들과 시간을 보내고 돌아온 선수들은 체코전 승리의 기쁨은 이제 뒤로하고 연승 사냥의 결의를 다지면 진지한 모습으로 훈련에 임했다. 이달 초부터 우기가 시작된 과달라하라와 사포판 일대는 새벽부터 시작된 비가 종일 이어졌다. 오전에 내린 비는 훈련에 지장을 줄 정도는 아니어서 선수들은 비를 맞으며 그라운드를 누볐다.가벼운 몸풀기로 근육의 긴장을 푼 뒤 장애물 피해 달리기, 앞뒤로 달리기, 점프 뒤 볼 돌리기, 슈팅 게임 순으로 훈련을 소화했다.부상에서 회복 중인 김태현(가시마)과 배준호(스토크시티)는 근력 유지를 위해 고정 사이클을 탔다. 모두 회복 경과가 좋아 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 열리는 멕시코와의 조별리그 2차전 출전을 목표로 하고 있다. 김태현은 지난 10일 훈련 중 넘어지며 발목을 다쳤고, 배준호는 지난달 31일 트리니다드토바고와 평가전에서 다쳤다.대표팀 관계자는 “김태현이 회복은 좀 더 빠르다. 나머지 선수들은 호흡을 올리면서 경기 감각을 유지하는 데 초점을 맞췄다”면서 “내일부터는 2차전을 겨냥한 본격적인 전술 훈련에 들어간다”고 설명했다.코치진은 체코전에서 선수들이 보인 전술의 완성도를 더 세밀하게 다듬기 위해 포지션별로 멕시코전 분석 영상을 제공하고 있다. 스리백 수비진용을 기본 전술로 잡더라도 상황에 따라 포백과 파이브백으로 유기적으로 전술을 전환하고, 이때 각자의 위치와 볼 배급 경로 등을 선수들이 몸에 익히도록 한다는 계획이다.대표팀 관계자는 “체코전 결승 골이었던 오현규(베식타시)의 득점은 마치 ‘노룩 패스’와 같이 약속된 플레이로 만든 장면이었다”며 “평가전에선 이런 플레이가 쉽지 않았지만, 대회에 들어서는 훈련량이 쌓이면서 약속된 플레이가 늘어나고 있다”고 말했다.