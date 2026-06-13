체코 잡은 홍명보호, 부상 김태현·배준호도 돌아온다

세줄 요약 체코를 꺾은 홍명보호에 부상자 김태현과 배준호의 조기 복귀 가능성이 커졌다. 김태현은 일반 염좌 수준으로 판단돼 멕시코전 출전도 거론되고, 배준호도 회복세를 보여 남아공전 복귀가 예상된다. 대표팀은 재발 방지를 위해 무리한 기용은 피할 계획이다. 체코전 승리 뒤 부상자 조기 복귀 기대

김태현, 일반 염좌 판단으로 멕시코전 거론

배준호도 회복세, 남아공전 복귀 전망

이미지 확대 훈련하는 손흥민·김태현·조규성 2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 축구 국가대표팀 손흥민, 김태현, 조규성이 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.9 사포판 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 훈련하는 손흥민·김태현·조규성 2026 북중미 월드컵에 출전하는 대한민국 축구 국가대표팀 손흥민, 김태현, 조규성이 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다. 2026.6.9 사포판 뉴스1

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체코와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 첫 경기를 승리로 장식한 홍명보호에 희소식이 전해졌다. 부상자 명단에 오른 센터백 김태현(가시마)과 공격형 미드필더 배준호(스토크시티)의 그라운드 복귀가 예상보다 빨라질 전망이다.13일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 한국 대표팀 베이스캠프에서 만난 대표팀 수석 주치의 송준섭 박사는 김태현의 회복과 관련해 “처음 MRI 검사에서 인대가 찢어진 건 확인했는데 정확한 정도를 판독할 수 있는 화질이 나오지 않았다”면서 “출혈량에 초점을 맞춰 24시간 후 부기 정도를 체크해보니 일반적인 염좌 수준으로 평가됐다. 그래서 이번 월드컵은 문제없다고 코치진에 말씀드렸다”고 설명했다.지난 10일 론도(패스 훈련)를 하다 넘어지면서 발목을 다친 김태현은 현지 병원에서 받은 자기공명영상(MRI) 검사에서 인대 파열이 확인돼 조별리그 전 경기에 나설 수 없을 것으로 알려졌다. 그러나 의무팀의 정밀 관찰 결과 김태현은 이르면 오는 19일 멕시코와 2차전부터 출전이 가능할 것으로 보인다.왼발잡이 센터백 김태현이 돌아오면 이미 체코전에서 그 가능성을 확인한 홍명보 감독의 스리백 수비 전술의 선택지는 더 늘어나게 된다.미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프 기간 중 트리니다드토바고와 평가전에서 거친 태클에 발목을 다친 배준호도 빠른 회복세를 보이고 있다. 송 박사는 “염좌 그레이드가 높다”면서도 “다친 지 벌써 2주 가까이 됐는데 회복 단계에 있다”고 밝혔다. 배준호는 이르면 25일 남아프리카공화국과의 조별리그 마지막 경기에 복귀할 것으로 전망된다.그러나 대표팀은 무리해서 기용하지는 않는다는 계획이다. 송 박사는 “여기서 재발해버리면 ‘월드컵 아웃’이기 때문에 굉장히 보수적으로 차근차근 접근하고 있다”고 말했다.