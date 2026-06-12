32년만의 ‘1경기 1골 1도움’ 황인범, 체코전 MVP

대표팀 중원의 ‘핵’…두 번째 월드컵서 데뷔골

이미지 확대 FIFA는 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 대한민국 대 체코 경기 직후 경기에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 슈페리어 플레이어 오브 더 매치(Superior Player of the Match)로 황인범을 선정했다. 자료 : FIFA 월드컵 공식 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 FIFA는 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 대한민국 대 체코 경기 직후 경기에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 슈페리어 플레이어 오브 더 매치(Superior Player of the Match)로 황인범을 선정했다. 자료 : FIFA 월드컵 공식 인스타그램

세줄 요약 홍명보호가 월드컵 조별예선 첫 경기에서 체코를 2대1로 꺾었다. 황인범은 후반 동점골과 오현규의 역전골을 돕는 패스로 1골 1도움을 올리며 경기 MVP에 뽑혔다. 한국 선수로는 32년 만의 월드컵 한 경기 1골 1도움 기록이다. 체코전 2대1 역전승, 황인범 MVP 선정

동점골과 도움으로 1골 1도움 기록

한국 선수 32년 만의 월드컵 기록

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홍명보호가 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미월드컵 조별예선 A조 체코와의 첫 경기에서 황인범(페예노르트)의 동점골에 이어 오현규(베식타시)의 역전골로 2대1로 승리한 가운데, 이번 경기의 MVP(최우수선수)는 황인범에게 돌아갔다.FIFA는 경기 종료 직후 경기에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 슈페리어 플레이어 오브 더 매치(Superior Player of the Match)로 황인범을 선정했다.선발 출전한 황인범은 체코에게 선제 실점해 1대0으로 끌려가던 후반 22분 이강인의 스루 패스를 받아 골키퍼와 수비수를 제치고 ‘칩샷’을 띄워 동점골을 터뜨렸다.이어 후반 35분 골문 앞으로 쇄도하는 오현규에게 패스를 해 이를 받은 오현규가 역전골에 성공하면서 이번 경기에서 1골 1도움을 기록했다.황인범은 2022 카타르 대회에 이어 두 번째 월드컵 무대에서 데뷔골을 터뜨렸다.2018 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 맹활약하며 주목받은 황인범은 2018 러시아 대회 이후 국가대표팀을 은퇴한 기성용(포항 스틸러스)을 대신해 벤투호의 중원을 책임졌다.당시 “황인범을 왜 넣냐”는 일부 축구팬들의 비판에도 파울루 벤투 감독은 꿋꿋이 황인범을 중용했고, 황인범은 벤투호의 전술 핵심 역할을 하며 ‘벤투호의 황태자’라 불렸다.이어 2022 카타르 대회에서는 전 경기 선발 출장해 맹활약하며 16강 진출에 기여했으며, 조별예선 가나와의 경기에서는 머리에 붕대를 감은 채 뛰는 투혼까지 보였다.한편 황인범은 이번 대회에서 한국 선수로서는 32년만의 ‘한 경기 1골 1도움’이라는 기록을 세웠다.월드컵 무대에서 한국 선수가 한 경기에 1골 1도움을 기록한 건 1994 미국 대회 조별예선 스페인전에서의 홍명보 감독 이후 32년만이다.