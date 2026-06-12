홍명보호 수비 경계령 떴다…멕시코 득점 이끈 키뇨네스·히메네스 어땠나

남아공 상대로 2-0 승리 거두며 전력 공개

사우디 득점왕 출신 키뇨네스 대회 1호 골

멕시코 간판 히메네스 월드컵 본선 첫 득점

이미지 확대 멕시코 축구 대표팀의 라울 히네메스가 12일 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 2026 북중미월드컵조별리그 A조 예선 1차전 남아프리카공화국의 경기에서 2-0으로 달아나는 득점에 성공한 뒤 포효하고 있다. 2026.6.11 멕시코시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 축구 대표팀의 라울 히네메스가 12일 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 2026 북중미월드컵조별리그 A조 예선 1차전 남아프리카공화국의 경기에서 2-0으로 달아나는 득점에 성공한 뒤 포효하고 있다. 2026.6.11 멕시코시티 AP 연합뉴스

이미지 확대 멕시코 축구 대표팀 훌리안 키뇨네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 2026 북중미월드컵조별리그 A조 예선 1차전 남아프리카공화국의 경기에서 대회 첫 골을 터뜨린 뒤 관중석을 향해 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.11 멕시코시티 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 축구 대표팀 훌리안 키뇨네스가 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 2026 북중미월드컵조별리그 A조 예선 1차전 남아프리카공화국의 경기에서 대회 첫 골을 터뜨린 뒤 관중석을 향해 세리머니를 선보이고 있다. 2026.6.11 멕시코시티 AFP 연합뉴스

세줄 요약 멕시코가 북중미월드컵 A조 1차전에서 남아공을 2-0으로 꺾었다. 키뇨네스가 대회 첫 골을 넣고 히메네스도 헤더로 추가 득점하며 공격력을 입증했다. 한국은 두 선수와 구티에레스를 주의해야 한다. 멕시코, 남아공 2-0 제압하며 첫 승리

키뇨네스 대회 첫 골, 히메네스 추가 득점

한국전 앞두고 멕시코 공격진 경계 필요

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2026 북중미월드컵에서 홍명보호의 두 번째 상대가 될 멕시코의 공격 전력이 공개됐다. 멕시코가 첫 경기부터 기대했던 선수들의 골이 터져나오면서 이들을 경계해야 할 것으로 보인다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 12일(한국시간) 멕시코의 수도인 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 대회 A조 1차전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 제압했다. 미국, 캐나다와 함께 월드컵 공동 개최국인 멕시코는 자국의 ‘축구 성지’에서 대회 전체 첫 경기를 승리로 장식했다.이날 멕시코는 간판스타인 라울 히메네스와 훌리안 키뇨네스가 득점에 성공했다. 대회 첫 득점의 주인공이 된 키뇨네스는 콜롬비아 태생으로 20세 이하 대표 까지 지냈으나 티그레스 UANL 아카데미에서 성장하고 멕시코에서 활약하며 2023년 귀화한 선수다. 2024년부터는 사우디아라비아의 알카디시아에서 뛰며 2025~26시즌 사우디 프로리그에서 33골을 터뜨려 크리스티아누 호날두(알나스르·28골)를 제치고 득점왕에 올랐다.키뇨네스는 번뜩이는 움직임으로 남아공 수비진영을 파고들며 상대 실수에서 비롯된 기회에서 에리크 리라로부터 공을 이어받은 뒤 침착한 오른발 슛으로 골문을 열었다. 월드컵 데뷔전에서 1호 골을 터뜨리며 선택의 이유를 증명한 그는 경기 최우수선수에 해당하는 ‘플레이어 오브 더 매치’로 선정되는 영예도 누렸다.멕시코로서는 히메네스가 첫 경기부터 득점포를 가동한 점이 특히 반갑다. 멕시코는 초반부터 활발한 전방 압박을 시도하며 히메네스를 겨냥한 크로스를 자주 선보였다. 188㎝의 장신 공격수 히메네스의 강점을 살린 공격을 시도한 것이다. 히메네스는 1-0으로 앞선 후반 22분 로베르토 알바라도의 오른쪽 측면 크로스에 이은 헤더로 멕시코에 추가 골을 안겼다.히메네스는 전형적인 타깃형 스트라이커라기보다는 다재다능한 선수로 평가받는다. 2013년부터 국가대표로 발탁돼 월드컵 본선에도 2014년 브라질 대회부터 빠짐없이 나섰으나 지난 세 차례 대회에서는 골과 인연이 없었다. 그러나 이번 대회를 통해 국가대표 생활 13년 만에 처음으로 월드컵 본선 득점에 성공했다. 2020~21시즌 두개골 부상을 비롯해 여러 차례 부상을 겪으며 폼이 떨어졌다는 평가를 듣기도 했지만 월드컵 본선에서 결정력을 뽐내며 건재함을 알렸다.멕시코는 히메네스와 키뇨네스, 미국 태생 공격형 미드필더 브라이언 구티에레스(과달라하라)를 중심으로 공격을 풀어가는 모습을 자주 보였다. 한국으로서는 이들에 대한 대비에 집중해야 할 것으로 보인다.