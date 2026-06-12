손흥민 최전방에 스리백 본가동…체코는 장신 시크로 맞불

세줄 요약 홍명보 감독이 체코와의 2026 북중미월드컵 조별리그 1차전 선발을 공개했다. 손흥민이 최전방, 이재성과 이강인이 2선에 서고 황인범과 백승호가 중원을 맡는다. 한국은 스리백을 실전 투입하고 체코는 장신 시크를 앞세워 맞불을 놓았다. 손흥민 최전방 배치, 이재성·이강인 지원

홍명보호 스리백 실전 가동, 중원 황인범·백승호

체코는 장신 시크 선봉, 정면 승부 예고

이미지 확대 대한민국과 체코의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 앞두고 최종 리허설중인 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움. 사포판 박성국 기자 닫기 이미지 확대 보기 대한민국과 체코의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 앞두고 최종 리허설중인 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움. 사포판 박성국 기자

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대한민국 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 첫 경기에 손흥민(로스앤젤레스 FC)-이재성(마인츠)-이강인(파리 생제르맹) 삼각 편대를 앞세운다.대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 12일(한국시간) 오전 11시 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열리는 체코와의 조별리그 A조 1차전에 나설 ‘베스트 11’ 명단을 공개했다.2선 공격 전망이 나왔던 손흥민은 최전방에서 한국의 첫 승을 위한 골 사냥에 나선다. 이재성과 이강인이 2선에서 손흥민과 득점 찬스를 노리며 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 중원에서 볼 배급을 담당한다.수비 진용은 그간 갈고닦은 스리백 전술을 실전 가동한다. 이태석(빈)과 설영우(즈베즈다)가 좌우 윙백을 맡고, 스리백 수비라인에는 이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 그물망을 편다.골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 낀다.체코도 정예 멤버로 맞불을 놓는다. 미라슬라프 코우베크 체코 감독은 레버쿠젠(독일)에서 뛰는 191㎝장신 스트라이커 파트리크 시크를 선봉에 세우고 왼쪽에 파벨 슐츠, 오른쪽에 루카시 프로보트를 배치했다.중원은 알렉산드르 소이카, 토마시 소우체크가 포진하고 좌우 윙백으로는 야로슬라프 젤레니, 블라디미르 코우팔이 나선다.체코의 스리백 수비라인은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 황희찬과 한솥밥을 먹는 라디슬라프 크레이치와 로빈 흐라니치, 슈테판 할로우페크가 구성한다.골 문은 마테이 코바르시가 지킨다.