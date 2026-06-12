실력은 독일, 정서는 한국… 적응 마친 ‘혼혈 멀티’ 카스트로프

내가 바로 숨은 MVP <3>

이미지 확대 4일(한국시간) 미국 유타주 헤리만의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련하는 옌스 카스트로프의 모습.

대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 4일(한국시간) 미국 유타주 헤리만의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련하는 옌스 카스트로프의 모습.

대한축구협회 제공

세줄 요약 독일 뒤셀도르프 출신의 한국계 수비수 옌스 카스트로프가 2026 북중미월드컵 한국 대표팀 명단에 이름을 올렸다. 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 주전급으로 뛰며 윙백과 풀백을 모두 소화하는 멀티 자원이고, 대표팀 적응도 마쳐 왼쪽 윙백 후보로 거론된다. 독일 태생 한국계 수비수, 첫 월드컵 도전

분데스리가 주전급 활약, 선발 출전 다수

윙백·풀백 소화 멀티 자원, 대표팀 적응

2026-06-12 B7면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나서는 홍명보호 명단을 보면 ‘옌스 카스트로프’(23·묀헨글라트바흐)라는 긴 이름이 돋보인다.독일 뒤셀도르프에서 나고 자란 카스트로프는 독일인 아버지와 한국인 어머니를 둔 한국 대표팀 역사상 첫 해외 태생 이중국적 선수다. 생애 첫 월드컵을 어머니의 나라 대표팀 선수로 나서는 셈이다.타이틀이 주는 신선함만이 카스트로프를 설명하지는 않는다. 우선 유럽 빅리그 경험이 풍부하다. 독일 프로축구 분데스리가 FC쾰른 유소년팀에서 청소년기를 보냈고, FC뉘른베르크를 거쳐 지난해부터 묀헨글라트바흐에서 뛰고 있다. 2025~26시즌 리그 26경기 가운데 20경기를 선발로 출전할 정도로 기여도가 좋다. 시즌 득점은 3개다.카스트로프의 강점은 수비수 이기혁(26·강원FC)과 마찬가지로 ‘멀티’가 가능하다는 데 있다. 윙백과 풀백을 모두 책임질 수 있는데, 이번 대회에서는 왼쪽 윙백으로 출전할 가능성이 크다. 대표팀 적응도 마쳤다. 어릴 적부터 한국을 여러 차례 찾았던 터라 문화적으로도 낯설지 않다고 한다. 카스트로프는 11일(한국시간) 공개된 독일 빌트와의 인터뷰에서 “팀에 아주 잘 적응해 편안함을 느낀다”면서 “조국(한국)을 자랑스럽게 대표하고 큰 무대에서 최고의 모습을 보여주고 싶다”고 밝혔다.한준희 쿠팡플레이 축구 해설위원은 카스트로프에 대해 “손흥민(34·로스앤젤레스 FC)과 이강인(25·파리 생제르맹) 등 몇몇 스타 선수들을 제외하면 사실상 유럽 무대 경험이 가장 풍부한 선수”라며 “국제 경기에서 과감한 움직임을 보여줄 것으로 보인다”고 평가했다.