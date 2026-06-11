월드컵 열기 별로라더니…한국-체코전 광고 60억 ‘완판’

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월드컵에 대한 관심이 적다는 지적에도 불구하고 관련 광고는 이미 ‘완판’된 것으로 집계됐다. 11일 한국방송광고진흥공사(코바코)에 따르면 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 한국 대표팀 첫 경기인 체코전에 송출될 약 60억원 규모 광고가 모두 판매됐다. 실제 경기장에는 나오지 않지만 시청자들에게만 보이도록 컴퓨터그래픽(CG)으로 넣은 광고를 가리키는 가상광고 34억원어치도 조기 매진됐다.코바코 최초 판매 목표는 약 140억원 수준이다. 이는 KBS가 월드컵 중계권 확보에 투입한 금액이다. 코바코는 현재 해당 목표를 초과 달성했다고 설명했다. 전체 판매 규모는 대회 종료 후 최종 집계한다.월드컵과 올림픽 등 대형 스포츠 이벤트 광고 판매는 대개 6개월 이상 준비하는 것으로 알려졌다. 그러나 코바코는 KBS 2TV 중계 확정 직후 7주 전부터 집중적으로 판매에 나섰다. 코바코는 이와 관련 “촉박한 일정에도 광고 재원을 신속히 상품화하고 광고주 수요를 KBS 광고 판매로 연결했다”고 밝혔다.가상광고와 새로 도입한 하이드레이션 브레이크 광고도 조기에 완판됐다. 하이드레이션 브레이크는 선수들이 수분을 섭취하고 짧은 휴식을 취할 수 있도록 전·후반 22분에 각각 3분간 부여되는 휴식 시간을 가리킨다.