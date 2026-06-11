[Vamos! 월드컵] 데사파레시도, 실종자의 도시 과달라하라

세줄 요약 2026 북중미월드컵 개최지인 멕시코 과달라하라와 사포판은 관광객과 팬들로 붐볐다. 그러나 현지 주민들은 사람이 없는 곳은 혼자 다니지 말라고 경고했다. 거리엔 실종자 전단이 빼곡했고, 할리스코주의 납치·살인과 13만건 넘는 멕시코 실종 문제가 드러났다. 월드컵 개최지 과달라하라·사포판 축제 분위기

실종자 전단 가득한 거리, 치안 불안 경고

할리스코주 납치·살인과 대규모 실종 현실

이미지 확대 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 왼쪽 두 줄은 월드컵 기간을 맞아 멕시코 축구 대표팀 유니폼을 합성해 만든 전단이다. 닫기 이미지 확대 보기 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 왼쪽 두 줄은 월드컵 기간을 맞아 멕시코 축구 대표팀 유니폼을 합성해 만든 전단이다.

이미지 확대 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 오른쪽으로 이어진 도로 분리 기둥도 모두 전단이 붙어있다. 닫기 이미지 확대 보기 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 오른쪽으로 이어진 도로 분리 기둥도 모두 전단이 붙어있다.

이미지 확대 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 오른쪽으로 이어진 도로 분리 기둥도 모두 전단이 붙어있다. 닫기 이미지 확대 보기 10일(현지시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라의 관광 명소 리베라시온 광장의 한 전기 배전함에 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어있다. 오른쪽으로 이어진 도로 분리 기둥도 모두 전단이 붙어있다.

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개최 도시인 멕시코 할리스코주 과달라하라와 경기장이 있는 도시 사포판은 연일 축제의 도가니다. 관광명소인 과달라하라 리베라시온 광장과 사포판 역사지구는 밤낮으로 자기 나라 대표팀 유니폼을 입은 세계 각국의 관광객들로 붐비고, 대회 기간 단체 관람 및 각종 행사가 펼쳐질 ‘FIFA 팬 페스티벌 존’ 마무리 공사로 분주하다.당초 우려했던 치안 문제는 괜한 걱정인 듯 싶었지만, 과달라하라와 사포판에서 만난 현지 주민들은 “위험은 언제든 닥칠 수 있다. 특히 사람이 없는 곳에는 절대로 혼자 다니지 말라”는 경고를 잊지 않았다.10일(현지시간) 저녁 리베라시온 광장까지 차를 운행해 준 우버 기사 호세 안토니오(52)는 “지금 과달라하라에서 가장 안전한 곳은 ‘밤의 리베라시온’”이라고 소개하면서 “광장은 늘 인파로 붐비는 곳이지만 밤이 되면 더 많아지고, 어딜 가나 경찰과 군인들이 당신을 지켜줄 것”이라고 말했다. 그러나 그는 목적지에서 함께 내려 직접 광장의 주요 지점을 알려주면서 “여기서 두 블록이 넘어가는 곳부터는 절대로 혼자 가지 마라. 사람이 없는 곳엔 경찰도 없어서 정말 위험하다”고 말했다.이름을 밝히지 말아 달라고 요청한 현지 40대 남성은 “과달라하라가 있는 할리스코주는 카르텔의 납치와 살인이 멕시코에서도 가장 많이 일어나는 무서운 곳”이라면서 “한 번 실종된 사람은 살아서는 돌아올 수 없다”고 귀띔했다.실제 리베라시온 광장과 사포판 역사지구 곳곳의 벽면과 전신주, 가로등, 차량 차단 기둥 등에는 실종자를 뜻하는 스페인어 ‘데사파레시도’(Desaparecido)라는 단어가 큼지막하게 적힌 실종자 수배 전단이 빼곡하게 붙어 있었다. 전단에는 실종자의 사진, 이름, 실종된 날짜와 추정 지역, 구체적인 문신의 모양 등이 담겨 있었다. 머리카락 모양에서부터 목과 손목, 가슴, 발등 등 문신의 그림, 색깔에 이르기까지 작은 전단에 촘촘하게 적힌 정보에서 잃어버린 가족의 애타는 마음을 읽을 수 있었다.월드컵 개막을 앞두고는 카르텔의 범죄와 손 놓은 정부의 실태를 국제 사회에 고발하기 위해 월드컵 특별 버전의 전단도 배포하기 시작했다. 실종자의 사진에 멕시코 축구 대표팀 유니폼을 합성해 관광객들의 발길을 한 명이라도 더 멈추게 하려는 노력이다.1840년대 미국과의 전쟁에서 희생된 사관생도를 기리기 위해 1950년에 건립된 ‘소년 영웅의 로터리’ 기념탑 주변 벽면은 전체가 실종자 전단으로 뒤덮이면서 현지인들은 이곳을 ‘실종자들의 로터리’라고 부를 정도다. 멕시코 실종피해가족연합회에 따르면 현재 멕시코 전역에서 13만 4000건 이상의 실종 신고가 접수된 가운데 할리스코주에서만 1만 6000여건이 집계됐다.