12년전 ‘노란머리 막내’ 손흥민…“마지막 월드컵 될 수도”

FIFA, 손흥민의 ‘12년 월드컵 도전史’ 주목

손흥민 “멋진 여정 만들어보고 싶다”

이미지 확대 FIFA는 9일(현지시간) 월드컵 공식 소셜미디어(SNS)에 2014 브라질 월드컵과 2026 북중미 월드컵에 참가한 손흥민의 프로필 사진을 공개했다. 자료 : FIFA 월드컵 공식 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 FIFA는 9일(현지시간) 월드컵 공식 소셜미디어(SNS)에 2014 브라질 월드컵과 2026 북중미 월드컵에 참가한 손흥민의 프로필 사진을 공개했다. 자료 : FIFA 월드컵 공식 인스타그램

세줄 요약 FIFA가 2014 브라질 월드컵의 ‘노란머리 막내’ 손흥민과 현재 사진을 나란히 공개하며 12년의 변화를 조명했다. 네 차례 월드컵에서 대표팀을 이끈 그는 이번 북중미 대회가 마지막이 될 수도 있다고 말했다. FIFA, 손흥민 12년 전후 사진 공개

브라질 막내에서 대표팀 에이스로 성장

마지막 월드컵 가능성 직접 언급

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국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 FIFA를 비롯한 외신들이 홍명보호의 ‘캡틴’ 손흥민(33·LA FC)에 주목하고 있다. 네 차례 출전한 월드컵에서 모두 대한민국 대표팀을 이끈 손흥민은 이번 대회가 자신의 마지막 월드컵이 될 수도 있다고 시사했다.FIFA는 9일(현지시간) 월드컵 공식 소셜미디어(SNS)에 손흥민의 사진 두 장을 공개했다. 2014 브라질 월드컵에 참가하며 찍은 프로필 사진과 이번 대회를 앞두고 찍은 프로필 사진이다.브라질 월드컵에 21세 막내로 출전한 손흥민의 노랗게 염색한 ‘바가지 머리’는 전세계 축구팬들의 시선을 사로잡았다. 이어 이번 대회를 앞두고 찍은 사진은 지난 12년의 세월을 실감케 했다.손흥민은 2014 브라질 대회와 2018 러시아 대회, 2022 카타르 대회에 이어 이번이 네 번째 월드컵이다. 손흥민은 막내였던 브라질 대회에 전 경기 선발 출전해 데뷔골을 넣은 것을 시작으로 네 차례 월드컵에서 모두 ‘에이스’로서 대표팀을 이끄는 역할을 맡았다.이러한 손흥민의 ‘월드컵 도전사’에 대해 FIFA도 SNS를 통해 여러 차례 조명했다.FIFA는 이번 대회를 앞두고 월드컵에 출전하는 스타들의 과거와 현재를 다루는 게시물을 올리며 손흥민도 빼놓지 않았다.FIFA는 이번 월드컵에 출전하는 미 메이저리그 사커(MLS) 스타들을 소개하며 리오넬 메시와 루이스 수아레즈(이상 인터 마이애미)와 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스), 하메스 로드리게스(미네소타 유나이티드), 마르코 로이스(LA 갤럭시) 등과 함께 손흥민을 소개한 바 있다.케빈 더 브라위너(SSC 나폴리)와 네이마르(산투스 FC) 등과 함께 손흥민의 2014 브라질 대회 당시 앳된 프로필 사진을 공개하기도 했다.한편 손흥민은 이번 대회가 자신의 마지막 월드컵이 될 수도 있다고 밝혔다.전날 KBS 1TV에서 방영된 월드컵 특집 다큐멘터리 ‘북중미 월드컵으로 가는 길 : 코드네임 348104’에서 손흥민은 인터뷰를 통해 “월드컵 16강이라는 것은 팀만으로 되는 건 아닌 것 같다. 모든 게 다 하나로 뭉쳐야 한다”라고 말했다.이어 “어떻게 보면 저의 마지막 월드컵이 될 수도 있는데, 대표팀에서의 멋진 여정을 함께 만들어 주셨으면 좋겠다”며 “최대한 멋진 여정을 만들어 보고 싶다”고 심경을 전했다.이번 월드컵에서 A조에 속한 홍명보호는 오는 12일(한국시간) 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 체코와 조별리그 첫 번째 경기를 치른다.