체코전 사흘 남았는데…“어떤 전술로 할지 몰라” 박지성, 홍명보호 뼈 때렸다

홍명보호 ‘전술 명확성 부재’ 지적

“선수들, 각자 위치에서 역할 이해 못하는 듯”

12일 오전 체코와 조별리그 첫 경기

이미지 확대 박지성 JTBC 해설위원은 8일 공개된 JTBC스포츠 ‘빼박 월클쇼’에서 “(대표팀) 명단은 논란의 여지 없이 최고의 선수들”이라면서도 “어떤 전술로 어떻게 하겠다는 확실성이 없다”고 지적했다. 자료 : JTBC 닫기 이미지 확대 보기 박지성 JTBC 해설위원은 8일 공개된 JTBC스포츠 ‘빼박 월클쇼’에서 “(대표팀) 명단은 논란의 여지 없이 최고의 선수들”이라면서도 “어떤 전술로 어떻게 하겠다는 확실성이 없다”고 지적했다. 자료 : JTBC

세줄 요약 박지성 해설위원이 체코전 사흘을 앞둔 홍명보호를 향해 전술의 모호함을 지적했다. 명단은 최고지만 어떤 방식으로 경기할지 확실성이 없다고 봤고, 구자철과 기성용도 베스트11 지속성과 수비 전환, 대체 자원 문제를 짚었다. 박지성, 홍명보호 전술 불확실성 지적

구자철·기성용, 베스트11 지속성 우려

체코전 앞두고 조직적 준비 필요 강조

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국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에 출전한 홍명보호의 첫 경기가 사흘밖에 남지 않은 상황에서 박지성 JTBC 해설위원이 홍명보호 전술의 모호성을 지적했다.박 해설위원은 8일 공개된 JTBC스포츠 ‘빼박 월클쇼’에서 “(대표팀) 명단은 논란의 여지 없이 최고의 선수들”이라면서도 “어떤 전술로 어떻게 하겠다는 확실성이 없다”고 지적했다.이어 “남은 기간 동안 과연 어느만큼 끌어올려서 대회를 맞이할 수 있을까가 가장 중요한 임무”라고 덧붙였다.2014 브라질 월드컵 당시 대표팀 주장을 맡았던 구자철 제주 SK FC 유소년 어드바이저와 2018 러시아 월드컵 주장이었던 기성용(포항 스틸러스)도 ‘전술 불안정성’을 해결해야 한다고 입을 모았다.기성용은 “명단 자체는 괜찮다. 스쿼드의 질이나 신구 조화도 좋다”면서도 “베스트11 멤버의 지속성 문제가 있다. 수비가 4백에서 3백으로 바뀌면서 오는 불안감이 있고, 부상으로 빠져 있었던 황인범(페예노르트)이 제 컨디션이 아닐 경우 누가 대체할 수 있을지에 대한 문제도 생길 수 있다”고 지적했다.구 어드바이저도 “코칭 스태프가 정해준 틀 안에서 경기를 끌고 가는 게 선수들의 역할”이라며 “어떤 조합으로 어떤 플랜을 가지고 경기를 할지 준비를 잘 해야 한다”고 강조했다.박 해설위원은 같은 날 축구 유튜버 감스트의 채널에도 출연해 이러한 문제를 재차 강조했다.박 해설위원은 “중원이 비는 현상이 있다”는 감스트의 지적에 대해 “중앙이 비었느냐, 수비적으로 헐거워졌느냐 등의 문제는 선수들이 각자 맡은 위치에서 역할을 확실히 이해하지 못해서라는 생각이 든다”라고 진단했다.이어 “선수들이 전술적으로 ‘이 위치에서 무엇을 해야 할지’를 감독으로부터 확실하게 듣고 수행할 만한 훈련이 돼 있어야 한다”면서 “남은 기간동안 조직적으로 준비가 되느냐에 따라 (대표팀의) 성적을 가늠할 수 있을 것”이라고 분석했다.한편 이번 월드컵에서 A조에 속한 홍명보호는 오는 12일(한국시간) 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 체코와 조별리그 첫 번째 경기를 치른다.