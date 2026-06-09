‘신성’ 야말 결장 속 우승후보 스페인, 마지막 평가전서 페루 제압

세줄 요약 라민 야말이 결장한 스페인이 페루를 3-1로 제압하며 월드컵 전 마지막 평가전을 끝냈다. 오야르사발, 페드로 곤살레스 로페스, 자책골로 세 골을 넣었고, 본선 준비를 1승1무로 마쳤다. 야말 결장 속 스페인, 페루에 3-1 완승

오야르사발 선제골, 페드로 추가골로 주도

월드컵 전 평가전 1승1무로 본선 준비 완료

이미지 확대 스페인 축구대표팀의 예레미 피노.EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 축구대표팀의 예레미 피노.EPA 연합뉴스

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2026 북중미월드컵에서 활약이 기대되는 라민 야말(바르셀로나)이 결장한 가운데 열린 평가전에서 우승 후보로 꼽히는 스페인이 페루를 가볍게 제압하고 마지막 평가전을 마무리했다.스페인은 9일(한국시간) 멕시코 푸에블라의 이스타디오 콰우테모크에서 열린 페루(랭킹 51위)와 평가전에서 3-1로 완승을 거뒀다.이달 치른 이라크(1-1), 페루(3-1)와의 평가전에서 1승1무를 기록한 스페인은 본선 준비를 모두 마쳤다. H조에 속한 스페인은 카보 베르데, 사우디아라비아, 우루과이와 차례로 맞붙는다.스페인은 이날 왼쪽 햄스트링으로 재활에 집중하고 있는 ‘18세 신성’ 라민 야말을 비롯해 근육을 다친 니코 윌리엄스와 허벅지에 통증을 느끼는 빅토르 무뇨스 등을 모두 제외한 채 경기에 임했다. 이들은 경기가 열리는 메깃코 푸에블라로 가지도 않고 베이스캠프가 차려진 미국 테네시주 채터누가에 남아 재활에 집중했다. 야말은 지난달 26일 발표된 스페인 대표팀 최종 명단에 이름을 올린 뒤 재활 훈련에 집중하며 생애 첫 월드컵 본선 출전을 준비하고 있다.스페인은 전반 2분 만에 페널티박스 정면에서 미켈 오야르사발이 왼발 중거리포를 그대로 성공하며 선취점을 얻었다.1-0으로 앞서나가던 스페인은 전반 32분 페널티지역 오른쪽으로 침투한 페란 토레스의 크로스를 페드로 곤살레스 로페스가 방향만 살짝 바꿔 추가골을 넣었다.스페인은 후반들어서도 8분 만에 페널티지역 오른쪽을 돌파한 예레미 피노가 올린 크로스가 페루 골키퍼의 손에 맞고 자책골로 연결되며 3-0까지 달아났다.스코어가 벌어지자 다소 느슨해진 상황에서 페루는 후반 21분 하이로 벨레스가 페널티지역 정면에서 왼발 슛을 성공하며 만회골을 터뜨렸지만 그게 다였다.