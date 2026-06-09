저지대 훈련·야구장 직관… 한국과 다른 길 가는 체코

12일 A조 한국 vs 체코 맞대결

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 한국과 조별리그 첫 경기를 치르는 체코 축구대표팀 선수들이 6일(현지시간) 미국 텍사스주 맨스필드 베이스캠프에서 훈련을 마친 뒤 물을 마시고 있다. ﻿

맨스필드 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 한국과 조별리그 첫 경기를 치르는 체코 축구대표팀 선수들이 6일(현지시간) 미국 텍사스주 맨스필드 베이스캠프에서 훈련을 마친 뒤 물을 마시고 있다. ﻿

맨스필드 AP 연합뉴스

세줄 요약 한국과 맞붙는 체코는 해발 190m의 댈러스 저지대 캠프에서 현지 적응을 이어갔다. 1570m 과달라하라와 2200m 멕시코시티 경기까지 고도 차가 최대 2000m지만, 고지대보다 무더위와 습도에 더 신경 쓰며 오전 훈련과 실내 심박 훈련으로 대비했다. 댈러스 저지대 캠프, 고지대 적응 대신 더위 대응

과달라하라·멕시코시티 경기, 고도 차 최대 2000m

단체 야구 관람 뒤 여유 논란, 긴장감 부족 지적

2026-06-09 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 첫 경기에서 한국과 맞붙는 체코가 한국과 비교되는 현지적응을 하고 있어 눈길을 끌고 있다.●캠프·경기장 고도 차이 최대 2000m체코는 지난 4월 유럽 플레이오프를 통해 뒤늦게 월드컵 본선 진출을 확정 지은 탓에 FIFA로부터 미국 텍사스주 댈러스의 맨스필드를 베이스캠프로 배정받았다. 맨스필드는 해발 190m의 저지대로 체코는 A조에서 유일하게 미국에 베이스캠프를 두고 고지대 사전 훈련 캠프를 준비하지 못한 채 한국과 대결한다. 체코는 1차전은 해발 1570m인 과달라하라에서, 3차전은 해발 2200m인 멕시코시티에서 치러야 한다. 베이스캠프와 경기장 사이 고도 차이가 최대 2000m나 된다.그렇지만 체코는 고지대 적응보다 날씨에 훨씬 더 신경을 쓰는 모습이다. 미로슬라프 코우베크 대표팀 감독은 지난 5일 베이스캠프에서 “이곳은 무척 무더운 날씨다. 첫 경기 전부터 선수들을 지치게 하지 않고자 오전 훈련을 잡았다”고 말했다.수비수 로빈 흐라나치(호펜하임)는 6일 “댈러스는 습도가 높고 날씨가 매우 덥다”면서 “미국에서 경험하는 덕분에 멕시코 날씨에도 잘 적응할 수 있을 것 같다”고 말했다. 흐라나치는 고지대 적응을 위한 훈련 방식 일부를 공개하기도 했다. 그는 “온도가 높은 실내에서 특정 심박수를 유지하며 훈련했다. 이를 통해 고지대 적응력을 키웠다”면서 “고지대에 대한 두려움은 없고 새로운 도전을 기대하고 있다”고 덧붙였다.체코는 몸이 고지대를 인식하고 심각한 고산병 증세(두통·무기력·메스꺼움)를 본격적으로 느끼기까지 6~24시간의 시차가 있는 만큼 고지대 적응 대신 이 사이에 경기를 끝내겠다는 심산으로 보인다.●단체 야구 관람에 “여유 부린다” 지적한국과 체코의 경기가 열리는 과달라하라는 최근 낮 최고 기온이 30도를 웃돌지만 습도는 그리 높지 않다. 다만 오후에 소나기가 자주 쏟아지면서 한국은 오후로 계획된 훈련을 오전으로 옮겨서 진행했다. 앞서 체코 대표팀은 4일 미국 뉴저지에서 과테말라와 평가전을 치른 뒤 뉴욕 양키 스타디움을 찾아 단체 야구 관람을 하며 긴장을 풀었다. 이 때문에 일부에선 ‘여유를 너무 부리는 것 아니냐’는 지적도 나온다.