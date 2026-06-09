고지대 적응 끝… 스피드·수분·수면 ‘가벼운 몸’ 만든다

결전 D-3… 마지막 담금질 전략

이미지 확대 대한민국 축구 대표팀 선수들이 8일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 있는 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 가벼운 러닝을 하며 몸을 풀고 있다.

사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구 대표팀 선수들이 8일(한국시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 있는 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 가벼운 러닝을 하며 몸을 풀고 있다.

사포판 연합뉴스

세줄 요약 대표팀이 솔트레이크시티 사전캠프로 고지대 적응을 사실상 끝내고, 이제는 고강도 스프린트와 수분 보충, 수면 관리로 컨디셔닝을 끌어올리는 단계다. 과달라하라와 멕시코시티의 고도 차로 산소 밀도가 낮아지는 만큼, 후반 체력 저하를 줄이는 준비가 중요하다. 고지대 적응 마무리, 컨디셔닝 전환

수분·수면 관리로 최상 컨디션 유지

스프린트 훈련으로 후반 피로 저감

2026-06-09 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막이 사흘 앞으로 다가오면서 홍명보호의 담금질도 마무리 단계로 진입하고 있다. 이번 대회의 핵심 변수인 고지대 환경 적응이 사실상 마무리된 만큼 훈련의 초점 역시 ‘가벼운 몸’을 위해 선수들의 ‘컨디셔닝’을 중심으로 피로도를 줄이는 방향으로 바뀌고 있다.박원일 한국스포츠과학원 연구위원은 8일 “대표팀 선수 대부분이 고지대 적응을 완료한 것으로 보인다”고 진단했다. 박 위원은 “통상 고지대 적응은 고도를 점차 올려 2~3주 적응하는 것을 권장하는데, 대표팀은 지난 3주간 미국 솔트레이크시티 사전캠프 훈련을 통해 고지대 적응 훈련을 했다”면서 “대표팀이 진행한 수준이면 적당하다”고 말했다. 그는 이번 대회를 앞두고 한국 축구대표팀에 고지대 적응 훈련 관련 자문을 담당한 이 분야 전문가다.박 위원은 “이제는 고강도 스프린트·수분·수면에 방점을 두고 훈련 프로그램을 전환하는 단계”라면서 “체력과 전술 훈련보다는 수분 보충과 수면 질 관리 등 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 관리에 더 집중해야 하기 때문”이라고 강조했다. 선수들이 고지대 적응을 마친 상황에서 짧은 거리를 폭발적인 스피드로 달리는 스프린트 훈련을 반복하면 경기에서 후반까지 근육의 피로도를 상대적으로 줄여 덜 지치고 더 달릴 수 있다는 게 박 위원의 설명이다.한국의 조별리그 1차 체코전(12일)과 2차 멕시코전(19일)이 열리는 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움은 해발 1571m로, ‘준고지대’에 해당한다. 체코와 멕시코의 3차전이 펼쳐질 멕시코시티 스타디움은 해발 2240m로 과달라하라보다 669m 높아 그만큼 공기 중 산소 밀도가 낮아 선수들이 더 빨리 지치게 된다.실제 대표팀은 과거 무리한 훈련으로 체력 관리에 실패하는 바람에 낭패를 겪었던 경험이 있다. 대표팀 사정에 밝은 축구계 관계자는 “첫 경기가 임박한 지금은 뭔가를 더하기보다는 덜어야 할 시기”라며 “1990 이탈리아 대회 당시 대표팀은 개막 직전까지 강도 높은 훈련을 이어갔고, 선수들이 첫 경기부터 무거운 몸으로 경기에 임했다가 3전 전패한 아픈 기억이 있다”고 전했다. 이회택 감독이 이끌었던 1990년 대표팀은 본선 E조에서 벨기에(0-2), 스페인(1-3), 우루과이(0-1)에 모두 패하며 초라한 성적표를 들고 돌아와야 했다.태극전사들과 과달라하라 인근 사포판에 마련된 월드컵 베이스캠프에 전날 입성한 홍명보 감독 역시 “이제 남은 3일은 많은 것들을 하기엔 시간이 부족하다. 필요한 몇 가지 포인트를 잡고 완성도를 높이겠다”고 밝힌 바 있다.