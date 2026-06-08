결전 D-4일, 전문가 “고지대 적응은 끝났다…고강도 스프린트·수분·수면 집중할 때”

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세줄 요약 월드컵 개막을 앞둔 한국 대표팀에 대해 전문가가 고지대 적응 훈련은 사실상 마무리됐다고 평가했다. 이제는 체력 소모를 줄이고 고강도 스프린트, 수분 보충, 수면 관리에 집중해 선수들의 몸을 가볍게 만들어야 한다는 조언이다. 고지대 적응 훈련 사실상 마무리 판단

스프린트·수분·수면 중심 전환 조언

무리한 훈련보다 컨디션 관리 강조

이미지 확대 러닝으로 몸 푸는 한국 대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀이 7일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 팀 훈련에서 러닝으로 몸을 풀고 있다. 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 러닝으로 몸 푸는 한국 대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀이 7일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 팀 훈련에서 러닝으로 몸을 풀고 있다. 사포판 연합뉴스

이미지 확대 생각에 잠긴 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 7일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 팀 훈련에서 생각에 잠겨 있다. 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 생각에 잠긴 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구 국가대표팀의 홍명보 감독이 7일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 팀 훈련에서 생각에 잠겨 있다. 사포판 연합뉴스

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막이 다가오면서 홍명보호의 훈련 구성도 선수들의 ‘컨디셔닝’을 중심으로 바꿔야 한다는 전문가 조언이 나왔다. 이번 대회의 핵심 변수인 고지대 환경 적응이 사실상 마무리된 만큼 이제는 ‘가벼운 몸’을 위해 피로도를 줄여야 한다는 설명이다.이번 대회를 앞두고 한국 축구대표팀에 고지대 적응 훈련 관련 자문을 담당한 박원일 한국스포츠과학원 연구위원은 8일 서울신문과 전화 통화에서 “대표팀은 지난 3주간 미국 솔트레이크시티 사전캠프 훈련을 통해 고지대 적응 훈련은 모두 마쳤고, 실제 선수 대부분 적응을 완료한 것으로 보인다”라면서 “통상 고지대 적응은 고도를 점차 올려 2~3주 적응하는 것을 권장하는데, 대표팀이 진행한 수준이면 적당하다. 또 과달라하라는 생각보다 높은 고지대는 아니다”라고 말했다.한국의 조별리그 1차 체코전(12일)과 2차 멕시코전(19일)이 열리는 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움은 해발 1571m로, ‘준고지대’에 해당한다. 체코와 멕시코의 3차전이 펼쳐질 멕시코시티 스타디움은 해발 2240m로 과달라하라보다 669m 높아 그만큼 공기 중 산소 밀도가 낮아 선수들이 더 빨리 지치게 된다.박 위원은 대표팀의 첫 경기가 다가옴에 따라 “고강도 스프린트·수분·수면에 방점을 두고 훈련 프로그램을 전환해야 한다”고 강조했다. 선수들이 고지대 적응을 마친 상황에서 짧은 거리를 폭발적인 스피드로 달리는 스프린트 훈련을 반복하면 경기에서 후반까지 근육의 피로도를 상대적으로 줄여 덜 지치고 더 달릴 수 있다는 게 박 위원의 설명이다.그는 이어 “이제는 체력과 전술 훈련보다는 수분 보충과 수면 질 관리 등 선수들이 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 관리에 더 집중해야 한다”고 덧붙였다.무리한 훈련으로 체력 관리에 실패했던 1990 이탈리아 대회를 타산지석으로 삼아야 한다는 조언도 나왔다. 대표팀 사정에 밝은 축구계 관계자는 “첫 경기가 임박한 지금은 뭔가를 더하기보다는 덜어야 할 시기”라며 “이탈리아 대회 당시 대표팀은 개막 직전까지 강도 높은 훈련을 이어갔고, 선수들이 첫 경기부터 무거운 몸으로 경기에 임했다가 3전 전패한 아픈 기억이 있다”고 말했다.이회택 감독이 이끌었던 1990년 대표팀은 본선 E조에서 벨기에(0-2), 스페인(1-3), 우루과이(0-1)에 모두 패하며 초라한 성적표를 들고 돌아와야 했다.전날 태극전사들과 과달라하라 인근 사포판에 마련된 월드컵 베이스캠프에 입성한 홍 감독 역시 “이제 남은 3일은 많은 것들을 하기엔 시간이 부족하다. 필요한 몇 가지 포인트를 잡고 완성도를 높이겠다”며 훈련의 양과 질에 관한 변화를 예고했다.