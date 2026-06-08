“레전드 손흥민과 대결 기대”…190㎝ 체코 흐라나치의 결기

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한국 vs 체코, 12일 A조 1차전

흐라나치, 핵심 수비수·빅리거

“스피드로 한국 공격진 맞설 것”

이미지 확대 체코 축구 대표팀 수비수 로빈 흐라나치(호펜하임)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스 옴니 호텔에서 인터뷰 도중 발언하고 있다.

포트워스 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 체코 축구 대표팀 수비수 로빈 흐라나치(호펜하임)가 7일(한국시간) 미국 텍사스주 포트워스 옴니 호텔에서 인터뷰 도중 발언하고 있다.

포트워스 연합뉴스

세줄 요약 한국과 체코의 2026 북중미월드컵 조별리그 1차전을 앞두고 체코 수비수 로빈 흐라나치가 손흥민을 진정한 레전드라 부르며 맞대결을 고대했다. 그는 한국 공격진의 빠른 스피드를 경계하면서도 체코 수비도 충분히 대응할 수 있다고 자신했다. 손흥민 향한 체코 수비수의 존중과 기대

흐라나치, 한국 공격진 스피드 경계 발언

체코, 32강 목표로 첫 경기 총력 준비

2026-06-08 B6면

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한국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전 상대인 체코 대표팀의 수비수 로빈 흐라나치(호펜하임)가 손흥민(로스앤젤레스 FC)을 “진정한 레전드”로 치켜세우며 기대감을 내비쳤다.흐라나치는 7일(한국시간) 베이스캠프가 있는 미국 텍사스주 포트워스에서 열린 체코 대표팀 기자회견에서 “(손흥민과의) 대결이 기다려진다”고 말했다. 체코 대표팀은 지난 4월 유럽 플레이오프(PO) 결승전에서 승부차기 끝에 덴마크를 꺾고 본선행 티켓을 따냈다. 다만 월드컵 진출 확정이 늦어지면서 1차전이 열리는 멕시코가 아닌 미국에 베이스캠프를 구했다.2000년생인 흐라나치는 190㎝·84㎏의 체격을 자랑하는 체코 대표팀 핵심 수비수다. 체코 리그 빅토리아 플젠과 슬로바키아 리그 소속 MFK 타트란 등에서 뛰다가, 2024년 독일 분데스리가 호펜하임에 입단하며 빅리그 경력을 쌓기 시작했다.2024년부터 성인 대표팀 선수로 지금까지 14경기에 출전했으며, 특히 지난 3월 유럽 PO 준결승 아일랜드전과 4월 결승전 모두 선발 출격해 2006년 독일 월드컵 이후 체코의 20년 만의 본선 진출에 이바지했다. 다만 아직까지 월드컵 무대 경험은 없다.흐라나치는 이날 한국 대표팀 전력에 대해 “공격진에 빠른 선수들을 다수 보유하고 있다”면서도 “우리 팀 수비수들도 스피드가 있어서 대등하게 맞설 수 있다고 본다”고 밝혔다. 팀의 목표로는 32강 진출을 꼽았다. 그는 “그것은 우리의 꿈이며, 이루기 위해 최선을 다하고 매 경기 집중할 것”이라고 강조했다.팀이 조별리그 1차전을 단 하루 앞두고 결전지인 멕시코 과달라하라로 이동하는 것에 대해선 “경기를 앞두고 시간을 허비하지 않기 위한 것”이라며 “멕시코 특유의 고지대와 기온은 어려울 수 있지만, 최선을 다해 적응하고 경기에 임하겠다”고 말했다.한국 대표팀은 오는 12일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 체코와의 첫 경기를 시작으로 북중미월드컵 대장정의 서막을 연다.