이동경 왼발 빛났다… 마지막 ‘월드컵 모평’ 진땀승

구글에서 서울신문 먼저 보기

홍명보호, 최종 평가전서 엘살바도르에 1-0 승

이미지 확대 대한민국 축구 대표팀 공격형 미드필더 이동경이 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 후반 12분 프리킥 골을 넣은 뒤 힘차게 뛰어올라 환호하고 있다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 등번호 26번을 달고 뛰는 이동경은 경쟁국들의 전력 분석을 방해하기 위해 이날 일부러 11번을 달고 뛰었다.

프로보 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구 대표팀 공격형 미드필더 이동경이 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 후반 12분 프리킥 골을 넣은 뒤 힘차게 뛰어올라 환호하고 있다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 등번호 26번을 달고 뛰는 이동경은 경쟁국들의 전력 분석을 방해하기 위해 이날 일부러 11번을 달고 뛰었다.

프로보 연합뉴스

세줄 요약 한국 축구대표팀이 엘살바도르와의 마지막 평가전에서 이동경의 후반 프리킥 결승골로 1-0 승리를 거뒀다. 두 차례 사전캠프 평가전을 모두 무실점으로 마치고 멕시코 과달라하라로 이동해 세트피스 완성도와 고지대 적응을 더 다듬을 예정이다. 이동경 프리킥 결승골로 엘살바도르 제압

대표팀, 사전캠프 두 경기 무실점 마무리

홍명보호, 과달라하라서 세트피스 보완

2026-06-05 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞두고 치른 마지막 평가전을 승리로 마무리했다. 축구 대표팀 최종 26명 선정을 앞두고 막판 승선에 성공한 이동경(울산)이 두 차례 평가전에서 해결사로 활약하며 월드컵 전망을 밝혔다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 4일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 평가전에서 이동경의 프리킥 결승 골에 힘입어 1-0으로 이겼다.나흘 전 같은 곳에서 열린 트리니다드토바고와 평가전을 5-0으로 크게 이긴 대표팀은 미국 사전캠프 기간 치른 두 차례 평가전을 모두 무실점 승리로 마치고 조별리그 3경기가 열리는 멕시코로 향하게 됐다.홍 감독은 두 차례 평가전에서 승리 자체에 목적을 두기보다는 선수들의 고지대 적응 여부 확인과 다양한 전술 실험에 방점을 뒀다. 이날은 트리니다드토바고전에 후반 교체 출전해 멀티 골을 뽑아낸 조규성(미트윌란)을 최전방 원톱으로 내세웠다.선수들은 이날도 실제 등번호가 아닌 가짜 번호를 달고 그라운드를 누볐다. 본선 상대국의 전력 분석을 조금이라도 어렵게 하기 위한 교란술이다.전반 공격은 답답했고, 수비는 여러 차례 상대 역습에 뚫렸다. 전반 28분 설영우(즈베즈다)가 오른쪽에서 파고들어 시도한 왼발 슈팅이 수비수를 맞고 나온 것 외에는 상대를 크게 위협하지 못했다.홍 감독은 후반 시작과 함께 스리백 수비 진용에서 이한범(미트윌란)을 빼고 조위제(전북)를 넣는 변화를 줬다. 수문장은 전반 김승규(도쿄)에서 송범근(전북)으로 바꿨다.전열을 가다듬은 태극전사는 전반과 다른 날카로운 모습을 보이기 시작했고, 후반 12분 마침내 이동경의 발끝에서 첫 골이 터졌다. 상대 페널티아크 오른쪽에서 파울을 유도해 프리킥을 얻은 이동경은 직접 키커로 나서 강력한 왼발 감아차기로 골망을 갈랐다. 그의 A매치 4호 골이다.홍 감독은 후반 18분 8장의 교체 카드를 한 번에 쓰며 새판을 짰다. 손흥민(로스앤젤레스 FC), 이강인(파리 생제르맹), 오현규(베식타시), 양현준(셀틱), 백승호(버밍엄 시티), 김진규(전북), 박진섭(저장), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 교체 투입됐다.이강인은 상대방의 허를 찌르는 패스로 손흥민의 전방 침투를 도왔지만 마무리가 아쉬웠다. 대표팀은 추가 득점 없이 그대로 경기를 마치며 해발 1460m 고지대에 마련한 사전캠프 일정도 모두 마무리했다.홍 감독은 “선수들이 사전캠프에서 대표팀이 준비한 프로그램을 잘 따라줘 감사하다”고 소감을 전했다. 세트피스 전술의 완성도가 떨어졌다는 지적에는 “평가전에서 노출하지 않고 있다”면서 “멕시코 과달라하라 베이스캠프에서 완성도를 끌어올릴 예정”이라고 강조했다.대표팀은 5일 단체 사진 촬영 및 휴식을 취한 뒤 6일 전세기 편으로 조별리그 1, 2차전 결전지이자 베이스캠프가 있는 과달라하라(해발 1571m)에 입성한다.