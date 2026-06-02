조유민, 결국 월드컵 못 뛴다…조위제 카드로 넘는 홍명보호

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개막 코앞 부상 주의보 초비상

이미지 확대 ① 조유민이 지난달 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드토바고의 평가전에서 오른쪽 발바닥 통증을 호소해 치료를 받고 있다. ② 응급 처치에도 통증 부위가 호전되지 않아 결국 대표팀 스태프에게 업혀 그라운드를 빠져나가는 조유민.

프로보 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ① 조유민이 지난달 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드토바고의 평가전에서 오른쪽 발바닥 통증을 호소해 치료를 받고 있다. ② 응급 처치에도 통증 부위가 호전되지 않아 결국 대표팀 스태프에게 업혀 그라운드를 빠져나가는 조유민.

프로보 연합뉴스

이미지 확대 조위제(왼쪽) 닫기 이미지 확대 보기 조위제(왼쪽)

세줄 요약 조유민이 족저근막 부분 파열로 8주 치료가 필요해 월드컵 출전이 사실상 어려워졌다. 홍명보호는 조위제를 대체 발탁해 수비 전술을 다시 짜야 한다. 배준호는 부상이 경미해 훈련 여부를 점검하고, 정몽규 회장은 개인 기부로 포상금 추가 지급을 약속했다. 조유민 족저근막 파열로 월드컵 출전 불가

조위제 대체 발탁, A대표팀 첫 태극마크

배준호 경미 부상, 정몽규 포상금 기부

2026-06-02 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막이 코앞에 다가온 가운데 대한민국 축구대표팀 수비 전술의 핵심 조유민(샤르자)이 부상으로 낙마하는 악재가 터졌다.홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 1일(한국시간) 조유민을 부상으로 소집 해제한다고 밝혔다. 조유민은 병원 검진 결과 오른 발바닥 뒤꿈치 족저근막이 부분 파열돼 8주 가량 치료가 필요하다는 진단을 받았다. 대표팀 관계자는 “이번 북중미월드컵 경기에 나서기 어려울 것으로 판단했다. 조유민은 항공편이 준비되는 대로 소집 해제되며, 한국으로 돌아가 치료와 재활에 전념할 계획”이라고 밝혔다.조유민은 전날 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 후반 9분 상대 선수의 돌파를 막는 과정에서 오른쪽 발목 부위를 삐끗한 뒤 그라운드에 주저앉았다. 발에 이상을 느낀 그는 손을 들어 벤치에 신호를 보냈고, 결국 스태프의 등에 업혀 그라운드를 빠져나왔다.조유민이 빠진 자리는 ‘훈련 파트너’로 대표팀의 솔트레이크시티 사전캠프에 동행하고 있는 조위제(전북 현대)가 대신한다. 조위제는 23세 이하(U-23) 대표팀에서 6경기를 소화하긴 했지만 A대표팀에서는 뛰어본 경험이 없기 때문에 빠르게 대표팀에 녹아들어야 하는 부담을 떠안게 됐다.2001년생 중앙수비수인 그는 이번 대체 발탁으로 성인 첫 태극마크를 달았다. 2022년부터 지난 시즌까지 K리그2(2부) 부산 아이파크에서 104경기를 뛴 조위제는 올 시즌 K리그1 전북으로 이적한 뒤 12경기에 출전해 2골을 넣는 등 공수 양면에서 활약했다. 정정용 전북 감독은 대표팀 최종 명단 확정을 앞두고 홍 감독에게 “골도 잘 넣는 수비수”로 조위제를 추천하기도 했다.전날 경기에서 조유민과 마찬가지로 부상 우려 속에 교체됐던 배준호(스토크시티)는 다행히 부상 정도가 경미한 것으로 전해졌다. 그는 공격 중 상대 수비의 거친 백태클에 쓰러져 통증을 호소했다. 첫 평가전을 마치고 이날 하루 휴식을 취한 대표팀은 2일 훈련 때 배준호의 발목 상태를 면밀히 점검하며 휴식과 훈련을 조절할 계획이다.한편 대표팀을 향한 국민적 응원을 부탁하며 이번 월드컵을 끝으로 자리에서 물러나겠다고 밝힌 정몽규 대한축구협회 회장은 대표팀 성과에 따라 포상금을 추가 지급한다고 이날 밝혔다. 정 회장은 “대표팀이 토너먼트를 통과할 때마다 포상금을 추가 지급하겠다”라며 “32강 진출 시 10억원, 16강 진출 시 20억원, 8강 진출 시 30억원을 기부하겠다”고 말했다. 추가 포상금은 협회 예산으로 주는 포상금과 별도로 정 회장 개인 기부를 통해 조달된다.앞서 협회는 선수 1인당 5000만원의 기본 수당에 더해 32강에 진출하면 1억원을 시작으로 토너먼트 통과 시마다 1억원씩을 더 주기로 결정했다.