가변 스리백… 만점 활약한 이기혁

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수비·빌드업·패스 등 삼박자 척척

A매치 두번째 출격서 눈도장 ‘쾅’

이미지 확대 이기혁(오른쪽)이 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 수비를 뚫고 돌파하고 있다.﻿

프로보 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이기혁(오른쪽)이 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 수비를 뚫고 돌파하고 있다.﻿

프로보 뉴스1

세줄 요약 이기혁이 트리니다드토바고전에서 왼쪽 스토퍼로 나서 풀타임 활약했다. 준수한 수비와 정확한 빌드업, 압박을 벗기는 패스까지 선보이며 홍명보호 스리백의 새 카드로 떠올랐다. 카스트로프와의 유기적 움직임도 돋보였다. 이기혁, 트리니다드토바고전 왼쪽 스토퍼 풀타임 활약

수비 안정감과 왼발 빌드업, 전진 패스 돋보임

카스트로프와 왼쪽 조합, 스리백 새 가능성 확인

2026-06-01 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 앞둔 대한민국 축구대표팀 스리백에 새로운 스타가 등장했다.이기혁(강원FC)은 31일(한국시간) 열린 트리니다드토바고와의 평가전에서 왼쪽 스토퍼로 출전해 풀타임 활약했다. 준수한 수비와 빌드업, 혈을 뚫어주는 패스, 거기다 상대 압박을 제치는 유려한 마르세유턴까지, A매치 두번째 출전이 맞나 싶은 자신감 넘치는 만점 활약이었다.이기혁은 이날 조유민(알르자), 이한범(미트윌란)과 함께 중앙수비수로 출전했다. 이날 홍명보 감독은 이기혁과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 왼쪽 조합을 점검했고, 이 카드는 적중했다. 수비할 때는 각각 왼쪽 스토퍼와 왼쪽 윙백을 맡은 이기혁과 카스트로프는 공격으로 전환될 때는 왼쪽 풀백과 왼쪽 윙어로 변신해 높은 위치까지 올라가며 중원과 전방의 공격 숫자를 늘리는 데 힘을 보탰다. 이기혁과 카스트로프가 포지션 변화를 이어가자 오른쪽 측면 공격도 살아나는 효과로 이어졌다.2021년 수원FC에서 데뷔해 제주SK를 거쳐 2024년부터 강원에서 뛰는 이기혁은 K리그1 134경기에 출전하며 대표적인 왼발잡이 센터백이자 멀티플레이어로 꼽힌다. 그동안 대표팀과는 인연이 없었지만 월드컵을 앞두고 홍 감독의 부름을 받았다. 당시만 해도 물음표가 많았지만 이날 활약으로 이기혁은 ‘깜짝 발탁’이 아니라 준비된 대표팀 수비수라는 걸 입증했다.홍 감독은 경기를 마친 뒤 “후방에서 이기혁의 왼발을 통해 나가는 정확한 패스를 살리려는 의도를 담은 전술이었다”고 만족스러워하면서도 “가끔 너무 가볍게 플레이하는 경향이 있다. 수비수로서 톡톡 튀는 플레이를 하면 주위 선수들에게 불안감을 준다. 장점이 많은 선수인 만큼 단점을 빨리 줄여야 한다”는 조언을 잊지 않았다. 이기혁은 “개인적으로 긴장도 했지만, 큰 실수 없이 좋은 모습을 보여드린 것 같아 기쁘다. 이에 만족하지 않고 다음 경기에서 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다”고 다짐했다.