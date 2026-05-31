골 침묵 끝낸 손흥민 “3월 평가전으로 떨어졌던 자신감을 끌어올리는 데 도움이 됐을 것”

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세줄 요약 한국 축구대표팀이 트리니다드토바고를 5-0으로 완파한 가운데 손흥민이 두 골을 터뜨리며 오랜 득점 침묵을 끝냈다. 손흥민은 3월 평가전 부진으로 떨어졌던 자신감을 회복하는 데 이번 경기가 도움이 됐다고 했고, 차범근의 A매치 최다골 기록에도 두 골 차로 다가섰다. 트리니다드토바고전 5-0 완승, 손흥민 두 골 기록

3월 평가전 부진 뒤 자신감 회복에 의미 부여

A매치 56호 골, 차범근 기록에 두 골 차 접근

이미지 확대 손흥민 첫 골 손흥민 첫 골

(프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전.

한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 김문환과 포옹하고 있다. 2026.5.31

hama@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 손흥민 첫 골 손흥민 첫 골

(프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전.

한국 손흥민이 첫 골을 성공시키고 김문환과 포옹하고 있다. 2026.5.31

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2026 북중미 월드컵을 앞두고 오랜만에 득점포를 가동한 손흥민(LAFC)은 3월 평가전으로 많이 떨어졌던 자신감을 끌어올리는 데 도움이 됐을 것이라고 말했다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 31일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 트리니다드토바고와 평가전에서 손흥민의 두 골을 포함해 5-0으로 완승했다.올해 소속팀인 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 정규리그에서 득점 없이 도움만 9개를 기록했던 손흥민은 이날 대표팀 경기에서 득점포를 가동하며 일각에서 제기된 ‘에이징 커브’(노쇠화) 우려를 말끔히 씻어냈다.손흥민은 앞서 취재진과 만나 “몸 상태가 좋다”며 “팀을 먼저 생각하다 보면 득점은 자연스럽게 따라온다”고 자신감을 보였는데 제대로 역할을 한 것이다.그러면서도 손흥민은 차분한 반응을 보였다. 그는 “골을 넣었을 때랑 안 넣었을 때랑 기분이 비슷한 것 같다”며 “항상 차분하게 유지하려고 노력하는 게 제가 해오던 축구 방식”이라고 소개했다.오히려 손흥민은 주장으로 이번 경기 승리로 자신감을 회복했다는 점을 꼽았다. 대표팀은 지난 3월 유럽 원정에서 코트디부아르(0-4), 오스트리아(0-1)에 연패하며 좋지 않은 모습을 보였다. 무엇보다도 스리백을 둘러싼 경기력이 좋지 않았던 점이 문제였다.손흥민은 그 시간을 되돌아보며 “3월엔 저희가 득점도 없었고 안 좋은 경기력으로 경기에 나섰기 때문에 많은 얘기가 오갔다”면서도 “그런데도 저희는 선수끼리 뭉쳐서 무너지지 않는 모습을 보여줬다고 생각하고 그런 모습이 충분히 칭찬받아야 한다”고 말했다.트리니다드토바고에 5-0으로 대승을 거뒀지만 국제축구연맹(FIFA)이 102위의 역체라는 점 때문에 곱지 않은 시선도 있다.손흥민은 “어느 팀이든 상대를 5-0으로 이기는 것 자체가 쉽지 않다”며 “선수들이 칭찬받아야 할 때는 칭찬을 받아야 하고 안 좋은 경기를 했을 때는 비판을 받는 것도 당연하지만 오늘 같은 경기는 좋은 방향으로 가고 있다는 것을 충분히 얘기할 수 있다”고 말했다.두 골을 넣으며 A매치 55·56호 골을 신고한 손흥민은 한국인 A매치 통산 최다 득점 1위인 차범근 전 대표팀 감독의 대기록(58골)까지 단 두 골만 남겼다.그는 “대한민국 축구계에서 기록으로만 (차 전 감독님의) 그 자리를 바꿀 수 있다고 생각하지 않는다”며 “그 기록을 깨더라도 차 감독님은 언제나 저한테 위대한 선수로 남으실 것이기 때문에 중요하게 생각하지 않고 있다”고 강조했다.