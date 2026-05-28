대한축구협회, 국립공원공단 손 잡고 ‘축구 대표 반달이’ 출시

세줄 요약 대한축구협회와 국립공원공단이 북한산생태탐방원에서 업무협약을 체결했다. 양측은 월드컵을 계기로 축구 응원 문화와 국립공원 보호 가치를 결합해 ESG 활동을 확대하고, 공동 캠페인과 협업 상품 제작도 추진하기로 했다. 북한산생태탐방원서 축구협회·국립공원공단 협약 체결

월드컵 계기로 응원 문화와 환경 보호 메시지 결합

반달이 협업 굿즈 출시, 수익 일부 보호사업 활용

이미지 확대 ‘축구 국가대표 반달이’ 이미지. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘축구 국가대표 반달이’ 이미지. 대한축구협회 제공

이미지 확대 국립공원공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 국립공원공단 제공

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대한축구협회와 국립공원공단이 28일 북한산국립공원 내 북한산생태탐방원에서 업무협약(MOU)을 맺었다.협회는 이번 협약에 대해 “다음 달 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵을 계기로 축구를 즐기는 문화와 국립공원을 찾는 문화를 결합해, 보다 다양한 세대와 국민들에게 환경 보호 메시지를 전달하고 지속 가능한 ESG(환경·사회·투명 경영) 활동을 확대하기 위해 마련됐다”고 설명했다.양측은 ▲한국 축구 응원 문화 확산 ▲국립공원 및 멸종위기종 보호 가치 홍보 ▲공동 ESG 캠페인 추진 ▲협업 굿즈 제작 및 판매 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.특히 국립공원 대표 캐릭터인 반달가슴곰 ‘반달이’와 한국 축구 대표팀을 결합한 협업 상품 ‘축구 국가대표 반달이’를 공동 제작·출시한다. 상품 판매 수익금 일부는 국립공원 생물다양성 증진 및 멸종위기종 보호·복원 사업에 활용된다.또한 전국 주요 국립공원 탐방로 입구에는 축구대표팀 응원 현수막이 게시되며, 탐방객이 직접 응원 메시지를 작성할 수 있다. 응원 메시지는 영상을 통해 대표팀 선수단에 전달될 예정이다.