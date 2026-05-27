‘신성’ 야말, 월드컵 뛴다… 레알 마드리드는 대표팀 승선 0

‘무적함대’ 스페인 선수 26명 발표

야말, 부상 딛고 첫 월드컵 무대로

이미지 확대 라민 야말. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 라민 야말. 연합뉴스

세줄 요약 스페인 대표팀이 2026 북중미월드컵에 나설 26명을 발표했다. 부상으로 출전이 불투명했던 라민 야말과 니코 윌리엄스, 미켈 메리노가 이름을 올렸고, 야말은 첫 월드컵 무대를 밟게 됐다. 반면 레알 마드리드는 대표팀 선수를 배출하지 못했다. 야말, 부상 딛고 첫 월드컵 명단 포함

스페인, 26명 최종 명단 발표

레알 마드리드, 대표팀 선수 0명

2026-05-27 B6면

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부상 중인 ‘신성’ 라민 야말(19·바르셀로나)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 무대에 오른다.루이스 데 라 푸엔테 스페인 대표팀 감독은 26일(한국시간) 마드리드에서 기자회견을 갖고 ‘무적함대’에 최종 승선한 26명의 선수 명단을 발표했다. 푸엔테 감독은 “대표팀 선수를 선발하면서 특정 클럽에 대한 편견과 지역에 대한 차별은 없었다. 발탁 기준은 스페인 국민을 위한 흥분과 열정뿐이었다”라면서 “야말을 포함해 이번 명단에 이름을 올린 모든 선수는 다 월드컵에서 뛸 수 있다”고 말했다.이번 월드컵 조별리그 H조에 속한 스페인은 월드컵 본선에 처음 진출한 카보베르데와 1차전을 치르며 사우디아라비아, 우루과이와 차례로 격돌한다. 지난 4월 22일 소속팀 경기 중 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다쳐 시즌 막판 결장해 본선 참가에 대한 우려를 낳았던 야말은 자신의 첫 월드컵 무대를 밟게 됐다.햄스트링 문제로 고전해 온 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오)와 발 피로골절로 4개월간 결장하다 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전에 복귀한 미켈 메리노(아스널)도 명단에 이름을 올렸다.반면 올 시즌 바르셀로나에 밀려 무관에 그친 전통의 명문 레알 마드리드는 딘 하위선과 다니 카르바할 등 주요 수비수마저 대표팀에서 낙마하면서 역대 월드컵 사상 처음으로 국가대표를 배출하지 못했다. 푸엔테 감독은 부상 여파가 있는 선수들에 대해 “변수만 없다면 첫 경기부터 모든 선수가 출전할 수 있을 것”이라고 자신감을 드러냈다.