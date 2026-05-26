‘중원 보증수표’ 황인범 돌아왔다

재활 마치고 축구 대표팀 복귀

이미지 확대 대한민국 축구 대표팀 미드필더 황인범(왼쪽)이 25일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 대표팀 사전 훈련캠프에 합류하며 대한축구협회 관계자와 반갑게 인사하고 있다.

대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구 대표팀 미드필더 황인범(왼쪽)이 25일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티에 마련된 대표팀 사전 훈련캠프에 합류하며 대한축구협회 관계자와 반갑게 인사하고 있다.

대한축구협회 제공

세줄 요약 황인범이 부상 회복 뒤 대표팀 사전캠프에 합류했다. 빠른 판단과 패스 전개, 탈압박 능력으로 손흥민·이강인 등 공격진의 출발점 역할을 맡는 선수다. 외신도 그의 몸 상태가 한국 전력의 핵심이라고 주목했다. 황인범, 부상 회복 뒤 대표팀 사전캠프 합류

중원 사령관 역할, 패스 전개와 탈압박 강점

외신도 월드컵 전력의 핵심 변수로 주목

2026-05-26 B7면

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“대한민국은 결코 손흥민의 ‘원팀’이 아니다. 한국의 월드컵은 ‘패스 마스터’ 황인범의 활약에 달려있다.”황인범(30·페예노르트)이 25일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 사전 훈련캠프에서 막바지 담금질에 들어간 대한민국 축구대표팀에 합류했다. 외신에선 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 사상 첫 원정 월드컵 8강에 도전하는 한국 대표팀에서 황인범이 차지하는 위상에 주목하는 분석기사가 이어지고 있다. 한국과 함께 월드컵 조별리그 A조에 편성된 경쟁국 멕시코의 축구 전문 매체 ‘소이 풋폴’은 최근 보도에서 “한국의 전력은 황인범의 몸 상태에 따라 달라질 것”이라고 전망했다.황인범은 전임 파울루 벤투 감독 시절 이후 줄곧 대표팀의 붙박이 중원사령관이다. 빠른 판단력과 우수한 패스 전개 능력, 준수한 탈압박과 헌신적인 활동량을 자랑한다. 2018년 9월 코스타리카와 맞붙은 평가전에서 벤투 전 감독과 함께 대표팀에 데뷔한 황인범은 빠르게 대표팀에 안착하며 지금까지 A매치 71경기(6골·5도움)를 소화했다. 2022 카타르대회에서 한국의 16강 진출에 앞장섰던 그는 홍명보 감독으로 ﻿ 사령탑이 바뀐 이후에도 여전한 존재감을 뽐내고 있다. 이번 월드컵 아시아 예선에선 대표팀에서 가장 많은 시간을 그라운드에서 누비며 한국의 11회 연속 월드컵 본선 진출을 견인했다.황인범은 지난 3월 네덜란드 리그 경기 도중 상대 선수에게 오른쪽 발목을 밟히면서 인대까지 손상돼 두 차례 유럽 원정 평가전에 나설 수 없었다. 당시 코트디부아르와 오스트리아와 맞붙었던 유럽 2연전은 황인범이 없는 대표팀이 얼마나 무기력해지는지 보여준 무대나 다름없었다.김대길 KBSN 해설위원은 전화인터뷰에서 “당시 평가전을 떠올려 보면 왜 황인범이 대표팀에서 대체 불가한 선수인지 명확하게 드러난다”면서 “황인범이 빠지면서 전방의 손흥민, 이강인, 황희찬 등 공격수들이 효과적으로 침투할 수 있는 볼 배급이 제대로 이뤄지지 않았다”고 평가했다. 당시 한국은 코트디부아르에 0-4, 오스트리아에 0-1로 패하며 두 경기 모두 득점에 실패했다.황인범의 부상에 비상이 걸린 대표팀은 그를 다른 해외파 선수보다 일찍 국내로 불러들인 뒤 전담 의무팀과 피지컬 트레이너를 붙여 집중 관리했고, 홍 감독은 지난 16일 아직 몸 상태가 완벽하지 않은 그를 대표팀 최종 26인에 포함했다. 홍 감독은 “황인범은 테스트를 통해 몸 상태가 어느 정도인지 확인했다. 결과적으로 심폐 기능은 전혀 문제가 없고, 오히려 다른 선수보다 좋다”면서 “다만 그동안 경기를 하지 못했기에 감각적인 부분은 아직 완벽하다고 얘기할 수 없다”고 그의 상태를 전했다.국내에서 재활에 전념해 온 황인범은 이날 미국 사전캠프에 합류했다. 이어 손흥민(로스앤젤레스FC)과 조유민(샤르자), 이태석(빈), 설영우(즈베즈다), 오현규(베식타시) 등 해외파 주요 선수들이 소속팀 리그 일정을 마치고 후발대로 도착했다.