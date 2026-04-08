은퇴 선언했는데 실력이 뛰어난 문제가…최민정, 대표선발전 1위

국가대표 선발전 500m서 1위 기록

남자 경기서 김태성·이정민 등 선전

이미지 확대 최민정이 지난 11일 서울 강남구 올댓스포츠에서 그간 올림픽에 출전해 따낸 메달 7개를 들고 활짝 웃고 있다. 2026.3.11 류재민 기자 닫기 이미지 확대 보기 최민정이 지난 11일 서울 강남구 올댓스포츠에서 그간 올림픽에 출전해 따낸 메달 7개를 들고 활짝 웃고 있다. 2026.3.11 류재민 기자

이미지 확대 최민정이 7일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026~27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발전 1500m 준준결선에서 빙판을 질주하고 있다. 2026.4.7 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최민정이 7일 서울 양천구 목동아이스링크에서 열린 2026~27시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발전 1500m 준준결선에서 빙판을 질주하고 있다. 2026.4.7 뉴시스

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올림픽 은퇴를 선언하고 선수 은퇴를 예고한 최민정이 여전한 실력으로 국가대표 선발전에서 실력을 보여주고 있다. 이런 기세라면 은퇴를 번복해도 이상하지 않을 정도다.최민정(성남시청)은 8일 서울 양천구 목동아이스링크에서 펼쳐진 2026~27 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 둘째 날 여자 500m에서 1위에 올랐다. 43초787의 기록이 나와 심석희(43초850·서울시청), 김은서(43초953·화성시청)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다.2번 레인에서 출발한 최민정은 곧바로 선두 자리를 꿰찼고 이후 전력 질주로 레이스를 주도했다. 최민정은 전날 여자 1500ｍ에서 3위를 기록한 데 이어 여자 500ｍ까지 1위에 오르며 종합 순위 1위로 뛰어올랐다.최민정은 9일 열리는 1차 선발대회 마지막 경기인 여자 1000ｍ와 11~12일까지 열리는 2차 선발대회 3개 종목 경기를 통해 대표팀 재승선을 노린다. 지금 페이스를 유지한다면 다음 시즌 국가대표 발탁도 무리가 없을 것으로 보인다.2018년 평창, 2022년 베이징, 2024년 밀라노에서 올림픽 금메달 4개, 은메달 3개를 획득한 최민정은 이번 올림픽을 끝으로 올림픽 은퇴를 선언했다. 선수 생활은 다음 올림픽이 열리기 전 은퇴할 예정이다. 이번 선발전 경기를 통해 최민정은 왜 주위에서 “은퇴를 번복해달라”고 하는지 보여주고 있다.같은 날 열린 남자 500ｍ에선 김태성(화성시청)이 41초606의 기록으로 1위에 올랐다. 이정민(41초805·성남시청)이 2위, 박장혁(41초927·스포츠토토)이 3위를 차지했다. 밀라노 올림픽에 출전한 신동민(화성시청)은 결승에서 넘어져 레이스를 끝마치지 못했다.차기 시즌 국가대표는 1, 2차 선발대회 남녀 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ 3개 종목의 순위 점수를 모두 합산해 종합 순위를 결정한다. 1차 대회 남녀 상위 24명이 2차 선발대회에 진출한다. 다만 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회에서 2관왕에 오른 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 남녀 대표팀에 자동 선발이라 1, 2차 대회 남녀 종합 순위 1~7위 선수가 대표팀에 승선한다.