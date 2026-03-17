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‘역대 최고 성적’ 패럴림픽 선수단 금의환향

2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개를 따내며 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다 메달을 목에 건 김윤지(앞줄 오른쪽 두 번째)를 비롯한 선수단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 입국해 최휘영(가운데) 문화체육관광부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 한국은 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개(종합 13위)로 역대 최대 성과를 거뒀다.

뉴스1