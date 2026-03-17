‘역대 최고 성적’ 패럴림픽 선수단 금의환향

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‘역대 최고 성적’ 패럴림픽 선수단 금의환향

입력 2026-03-17 23:54
수정 2026-03-17 23:54
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‘역대 최고 성적’ 패럴림픽 선수단 금의환향
‘역대 최고 성적’ 패럴림픽 선수단 금의환향 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개를 따내며 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다 메달을 목에 건 김윤지(앞줄 오른쪽 두 번째)를 비롯한 선수단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 입국해 최휘영(가운데) 문화체육관광부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 한국은 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개(종합 13위)로 역대 최대 성과를 거뒀다.
뉴스1


2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 금메달 2개, 은메달 3개를 따내며 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 최다 메달을 목에 건 김윤지(앞줄 오른쪽 두 번째)를 비롯한 선수단이 17일 오후 인천국제공항을 통해 입국해 최휘영(가운데) 문화체육관광부 장관과 기념촬영을 하고 있다. 한국은 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개(종합 13위)로 역대 최대 성과를 거뒀다.

뉴스1

2026-03-18 B6면
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