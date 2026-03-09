김윤지, 동계패럴림픽 여자 첫 金

김윤지, 동계패럴림픽 여자 첫 金

김기중 기자
입력 2026-03-09 00:09
수정 2026-03-09 00:09
바이애슬론 女 좌식 12.5㎞ 1위

김윤지가 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결승에서 결승선을 통과한 뒤 미소 짓고 있다. 테세로 연합뉴스
김윤지가 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결승에서 결승선을 통과한 뒤 미소 짓고 있다.
테세로 연합뉴스


한국 장애인스포츠 ‘간판스타’ 김윤지(20·BDH파라스)가 한국 여자 선수 최초로 동계패럴림픽 첫 금메달을 따는 새 역사를 써냈다.

김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 38분00초1로 1위를 차지했다. 크로스컨트리 스키와 사격을 결합한 바이애슬론 개인 12.5㎞ 경기는 총 4차례 사격을 실시한다. 김윤지는 두 번째 사격에서 2발을 놓치며 5위로 밀려나며 위기를 맞았지만, 이후 집중력을 발휘해 선두로 경기를 마쳤다.

2010년 밴쿠버 대회 휠체어컬링 혼성 4인조 경기에서 강미숙이 팀의 일원으로서 은메달을 딴 적은 있지만, 개인 종목에서 시상대에 오른 여자 선수는 김윤지가 최초다. 남녀를 통틀어 한국 선수가 동계패럴림픽에서 금메달을 딴 것은 2018년 평창 대회 크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞ 경기 당시 신의현(46·BDH파라스)에 이어 역대 두 번째다.

이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리 스키 종목에 모두 출전하는 김윤지는 오는 10일 크로스컨트리 경기를 시작으로 남은 4개 종목에서 추가 메달 사냥에 나선다.

김기중 기자
2026-03-09 B6면
