“팀코리아, 고마웠습니다”… ‘람보르길리’는 람보르기니 타고 집으로

"팀코리아, 고마웠습니다" 쇼트트랙 국가대표 황대헌(앞쪽 왼쪽부터), 최민정, 김길리를 비롯해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 마친 대한민국 선수단이 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다.

'람보르길리'는 람보르기니 타고 집으로 폭발적인 스피드를 바탕으로 이번 올림픽 2관왕에 오르며 '람보르길리'라는 별명이 붙은 김길리가 람보르기니 공식 딜러사가 보낸 최고급 SUV 차량을 타고 집으로 향하는 모습.

2026-02-25 B6면

쇼트트랙 국가대표 황대헌(앞쪽 왼쪽부터), 최민정, 김길리를 비롯해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 마친 대한민국 선수단이 24일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다(위 사진). 아래 사진은 폭발적인 스피드를 바탕으로 이번 올림픽 2관왕에 오르며 ‘람보르길리’라는 별명이 붙은 김길리가 람보르기니 공식 딜러사가 보낸 최고급 SUV 차량을 타고 집으로 향하는 모습.연합뉴스