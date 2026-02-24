닫기 이미지 확대 보기

2030년 프랑스 알프스에서 만나요

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전한 대한민국 선수단이 23일(한국시간) 이탈리아 베로나 아레나에서 열린 폐회식에서 태극기를 흔들고 있다. 한국은 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개를 따내며 종합 13위로 대회를 마무리했다. 4년 뒤 다음 동계올림픽은 프랑스 알프스에서 열린다.

베로나 뉴스1