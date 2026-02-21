쇼트트랙 남자 대표팀, 올림픽 계주 은메달…한국 8번째 메달

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
쇼트트랙 남자 대표팀, 올림픽 계주 은메달…한국 8번째 메달

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-21 06:05
수정 2026-02-21 06:36
이미지 확대
남자 쇼트 대표팀, 남자 계주 5000m 은메달 획득
남자 쇼트 대표팀, 남자 계주 5000m 은메달 획득 쇼트트랙 남자 대표팀이 20일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 계주 5000m 결승에서 은메달을 차지하자 기뻐하고 있다. 2026.02.21. 뉴시스


쇼트트랙 남자 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 계주에서 은메달을 획득했다.

임종언(고양시청), 황대헌(강원도청), 이정민, 이준서(이상 성남시청)는 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 5000ｍ 계주 결승에서 네덜란드에 이어 결승선을 통과하며 2위에 올랐다.

한국은 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달)을 시작으로 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1000ｍ 임종언(동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ 황대헌(은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1000ｍ 김길리(성남시청·동메달), 19일 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주(금메달)에 이어 이날까지 총 8개의 메달을 수확했다.

문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로