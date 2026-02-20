[포토] 연기 마친 뒤 기뻐하는 이해인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이해인이 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽 여자 싱글 프리 스케이팅에 출전해 연기를 마친 뒤 기뻐하고 있다.그는 한달 전 국내 올림픽 선발전에서 출전권을 딴 뒤 펑펑 울음을 터뜨렸으나 이날만큼은 눈물을 보이지 않고 환희의 미소를 보였다.이해인은 20일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점, 총점 140.49점을 기록해 쇼트프로그램 점수 70.07점을 합한 최종 총점 210.56점으로 전체 8위에 올랐다.경기 후 공동취재구역에서 그는 “쇼트 프로그램을 할 때보다 더 떨렸는데 차분하게 연기를 마쳐 나 자신이 자랑스럽다”며 “프로그램을 펼칠 때만큼은 나만의 시간이라는 생각으로 연기를 풀어갔고, 그 시간을 최대한 즐기기 위해 노력했다”고 밝혔다.이해인은 다음 달 열리는 ISU 세계선수권에 출전하고 4년 뒤 열리는 2030 프랑스 알프스 동계 올림픽을 향해 다시 뛸 계획이다.이어 오랫동안 선수 생활을 이어가고 싶다는 다짐도 전했다.