패럴림픽서 국기 드는 러… 우크라이나 “개회식 불참”

IPC, 러시아·벨라루스 출전 승인

우크라 반발… 경기는 정상 참가

2026-02-20 B7면

우크라이나가 다음달 7일 이탈리아 베로나에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽의 개회식을 비롯한 공식 행사에 불참하기로 했다.마트비이 비드니이 우크라이나 체육부 장관은 18일(한국시간) 공식 페이스북에 “우리 선수단은 대회 기간 어떤 행사에도 참석하지 않을 것”이라며 “다만 대회엔 정상적으로 참가한다”고 밝혔다.국제패럴림픽위원회(IPC)는 이날 러시아 선수 6명, 벨라루스 선수 4명의 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 출전을 허용하고 자국 국기 사용과 국가 연주도 승인했다.이에 따라 이들은 자국 국기를 달고 출전할 수 있게 됐다. 금메달을 따면 국가가 연주된다. IPC는 “러시아와 벨라루스가 지난해 IPC 총회에서 패럴림픽 출전 자격을 회복했다”면서 “두 나라는 국제스키·스노보드연맹(FIS)을 통해 파라 알파인스키와 파라 크로스컨트리 스키, 파라 스노보드 종목에서 패럴림픽 쿼터를 획득했다”고 설명했다.IPC는 지난 2022년 3월 우크라이나를 침공한 러시아와 벨라루스의 국제대회 개최 및 출전 자격 정지 징계를 결정했다. 그러나 2023년 9월 바레인 총회에서 국가명과 국기, 국가는 사용할 수 없지만 개인중립선수(AIN) 자격으로는 국제대회에 출전하도록 조건부 승인했다. 이후 지난해 9월 서울 총회에서는 두 국가의 회원 자격을 복권했다.우크라이나는 지난 7일 밀라노에서 열린 동계 올림픽 개회식에서 92국 중 85번째로 참석했다. 이후 동계올림픽 기간 러시아와 벨라루스의 침공이 부당하다고 알리면서 국제 스포츠계와 대립하고 있다. 개막식에서 우크라이나 국기 기수로 나섰던 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치는 전쟁 희생자를 상징하는 헬멧을 착용했다가 올림픽 출전 제재를 당했다.국제올림픽위원회(IOC)는 올림픽 헌장 제50조 2항을 근거로 이를 금지하고 있다. 해당 조항은 ‘어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다’고 규정하고 있다.