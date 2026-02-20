껄끄러운 갈등 딛고 트라우마 털고… ‘원팀 K쇼트’ 금빛 질주

여자 3000m 계주 8년 만에 金

이미지 확대 영광의 순간 쇼트트랙 여자 대표팀 맏언니 이소연이 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주 시상식에서 후배들의 축하를 받으며 두 팔을 번쩍 들어 보이고 있다. 한국은 준결선에 이소연, 결선에 노도희가 차례로 출전해 시상대에 오른 국가 중 유일하게 5명의 선수가 함께 메달을 목에 걸며 ‘팀 코리아’의 단합력을 과시했다. 왼쪽부터 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정.

밀라노 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 영광의 순간 쇼트트랙 여자 대표팀 맏언니 이소연이 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주 시상식에서 후배들의 축하를 받으며 두 팔을 번쩍 들어 보이고 있다. 한국은 준결선에 이소연, 결선에 노도희가 차례로 출전해 시상대에 오른 국가 중 유일하게 5명의 선수가 함께 메달을 목에 걸며 ‘팀 코리아’의 단합력을 과시했다. 왼쪽부터 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정.

밀라노 로이터 연합뉴스

이미지 확대 버텼다… 밀었다… 해냈다 대한민국 쇼트트랙 여자 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금메달을 만든 결정적인 순간들. ①최민정이 레이스 도중 미헬러 펠제부르(네덜란드)와의 충돌을 가까스로 피하고 있다. ②심석희(왼쪽 두 번째)가 최민정을 밀어주면서 가속을 붙이는 과정은 한국 쇼트트랙팀의 비장의 무기로 통한다. ③김길리는 마지막 구간에서 역전한 뒤 이탈리아의 거센 추격을 뿌리치고 결승선을 통과하며 8년 만의 올림픽 금메달을 완성했다.

밀라노 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 버텼다… 밀었다… 해냈다 대한민국 쇼트트랙 여자 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 금메달을 만든 결정적인 순간들. ①최민정이 레이스 도중 미헬러 펠제부르(네덜란드)와의 충돌을 가까스로 피하고 있다. ②심석희(왼쪽 두 번째)가 최민정을 밀어주면서 가속을 붙이는 과정은 한국 쇼트트랙팀의 비장의 무기로 통한다. ③김길리는 마지막 구간에서 역전한 뒤 이탈리아의 거센 추격을 뿌리치고 결승선을 통과하며 8년 만의 올림픽 금메달을 완성했다.

밀라노 신화 연합뉴스

2026-02-20 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

함께 있을 때 더 강한 대한민국 쇼트트랙 ‘원팀’이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 대역전극을 펼치며 8년 만에 올림픽 금메달을 목에 걸었다. 1994년 릴레함메르 대회를 시작으로 이번 대회까지 9번의 동계올림픽에서 7개의 금메달을 따내며 최강 ‘팀 코리아’의 실력을 다시 한번 입증했다.최민정(28), 김길리(22·이상 성남시청), 노도희(31·화성시청), 심석희(29·서울시청)가 나선 쇼트트랙 대표팀은 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 여자 3000m 계주에서 4분4초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과하며 이탈리아(4분4초107)와 캐나다(4분4초314)를 따돌리고 금메달의 주인공이 됐다.준결선에서 4분04초729의 가장 빠른 기록을 낸 한국은 가장 안쪽에 배정돼 결선 경기에 나섰다. 첫 주자로 나선 최민정은 빠르게 치고 나가며 초반 레이스를 주도했다. 경기 중반 네덜란드가 넘어지며 뒤따라가던 최민정이 위기를 겪기도 했지만 끝까지 버텨내면서 고비를 넘겼다. 이후 막판 4번 주자인 심석희가 최민정을 밀어주면서 3위에서 2위로 올라섰다. 최민정이 마지막 주자 김길리에게 넘겨준 이후 1위로 올라서면서 역사를 써냈다.이날 금메달은 한국의 ‘원팀 정신’이 빛난 경기로 평가받는다. 2018 평창 대회 당시 고의 충돌 피해 의혹으로 불편한 동행을 이어왔던 최민정과 심석희가 금메달을 목표로 의기투합한 덕에 심석희가 4번, 최민정이 1번 주자로 나설 수 있었다. 키가 175.5㎝로 체격 조건이 좋은 심석희가 최민정을 밀어주면서 속도가 나는 순간은 한국의 ‘치트키’로 꼽힌다. 이날 경기에서도 4바퀴를 남겨두고 심석희가 최민정을 밀어줄 때 캐나다를 제치고 나가는 장면이 나왔고 이것이 대역전극의 발판이 됐다.경기를 마친 뒤 심석희는 “강하게 밀어주는 연습을 많이 했다”면서 “(최민정을 밀어줄때 역전할 거라고) 믿고 있었다”고 강조했다. 최민정 역시 “대한민국 쇼트트랙이 강하다는 걸 증명하고 싶었다”면서 “좋은 팀원들이 있었기 때문에 과거 선배님들의 업적을 잘 이어갈 수 있었다”고 화답했다. 김길리도 “(우승한 뒤) 그냥 너무 기뻐서 언니들한테 달려가고 싶었다”고 말했다.선수들은 결선을 앞두고 손을 한데 모아 파이팅을 외쳤고 시상대에 올라갈 때는 맏언니 이소연(33·스포츠토토)이 먼저 오르게 하는 장면을 연출하며 끈끈한 팀워크를 과시했다.선수들의 사연들도 남달라 이번 금메달은 더 특별한 감동을 준다. 3번 주자로서 묵묵히 제 역할을 해낸 이소연과 노도희는 30대의 나이에 처음으로 올림픽 무대를 밟아 정상에 섰다. 준결선에서 활약하고 결선에서 목이 터져라 응원했던 이소연은 “저에게 큰 선물을 준 후배들이 고맙다”며 눈시울을 붉혔다.세 번째 계주 금메달을 목에 건 심석희는 성추행 피해에 이어 최민정과의 갈등으로 겪었던 그간의 마음고생을 비로소 씻어낼 수 있었다. 이날 눈물을 쏟아낸 심석희는 “힘든 상황이 많았다”며 “그런 힘든 과정을 우리 선수 다 같이 잘 버티고 이겨낸 것 같아 벅찼다”고 말했다.김길리는 ‘계주 트라우마’를 완전히 털어냈다. 김길리는 지난해 하얼빈 동계아시안게임 여자계주에서 결승선을 앞두고 넘어져 눈물을 펑펑 쏟았고, 이번 대회 혼성계주에서도 미국 선수와 충돌로 넘어지고 또 울었던 기억이 있다. 1000m 동메달을 따고도 울었던 김길리는 계주 금메달을 따고서야 비로소 활짝 웃어 보였다.최민정은 통산 4번째 올림픽 금메달로 쇼트트랙 전설 전이경(50)의 동계올림픽 최다 금메달 기록과 어깨를 나란히 했다. 또한 올림픽 통산 메달 6개를 수집해 동·하계올림픽 한국인 최다 메달 기록과도 동률을 이뤘다.이재명 대통령은 이날 페이스북에 “쇼트트랙 강국 대한민국의 첫 금메달을 축하한다”며 대표팀을 극찬했다. 이 대통령은 “이번 금메달은 올림픽 정식 종목 채택 이후 치러진 10번의 결승 가운데 대한민국이 이뤄낸 7번째 우승”이라며 “‘쇼트트랙 강국’이라는 수식어가 결코 과장이 아님을 입증한 쾌거”라고 축하 메시지를 보냈다.