올림픽 중계 中 술에 취해 ‘횡설수설’…호주 기자, 뒤늦게 ‘사과’

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장에서 술을 마시고 중계에 투입된 호주의 기자가 뒤늦게 사과했다. 호주 채널 나인 ‘투데이 쇼’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장에서 술을 마시고 중계에 투입된 호주의 기자가 뒤늦게 사과했다. 호주 채널 나인 ‘투데이 쇼’ 캡처

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 현장에서 술에 취한 채 중계한 호주 기자가 뒤늦게 사과했다.19일(현지시간) AFP에 따르면 호주 채널 나인의 다니카 메이슨은 전날 올림픽 중계방송 중 말을 더듬고, 이탈리아의 커피 가격부터 미국의 이구아나까지 온갖 화제를 꺼내 들며 스튜디오의 공동 진행자들을 어리둥절하게 만들었다.진행자 중 한명은 “추운 날씨에 보도할 때는 말을 하는 것이 어렵다”며 상황을 수습하려 애쓰기도 했다. 그러나 메이슨의 ‘횡설수설 중계’ 영상은 온라인을 통해 확산했고, 그는 결국 이날 방송 끝에 시청자들에게 사과했다.메이슨은 “연락을 준 모든 분께도 감사하다. 조금 부끄럽다. 상황을 완전히 잘못 판단했다”며 “술을 마시지 말았어야 했다. 특히 이런 조건에서는 더욱 그런데, 춥고 고도가 높은 데다 저녁을 먹지 않았던 것도 도움이 되지 않았던 것 같다”고 밝혔다. 이어 “전적으로 책임지겠다. 내 자신에게 기대하는 기준에 맞지 않았다”고 했다.이에 앵커 칼 스테파노비치는 “신경 쓰지 마세요. 넘어가죠. 당신은 최고예요”라고 답하며 방송을 마무리했다.