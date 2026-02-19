‘또 준준결선 탈락’ 린샤오쥔, 8년 전 평창 金 영광 물거품…무관으로 쓸쓸히 퇴장

이미지 확대 중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 1500m 준준결선에서 넘어진 뒤 아쉬워하고 있다. 밀라노 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 1500m 준준결선에서 넘어진 뒤 아쉬워하고 있다. 밀라노 뉴시스

이미지 확대 중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔이 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 개인전 남자 500ｍ 준준결선 3조 경기에서 4위에 머물러 있다. 밀라노 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔이 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 개인전 남자 500ｍ 준준결선 3조 경기에서 4위에 머물러 있다. 밀라노 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 쇼트트랙 국가대표 린샤오쥔(한국명 임효준)이 개인전 세 종목 모두 결선에도 오르지 못하면서 메달 없이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 마쳤다.린샤오쥔은 19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 개인전 남자 500ｍ 준준결선 3조 경기에서 4위로 탈락했다. 2025~26 월드투어 종합 랭킹 1위 윌리엄 단지누(캐나다), 2위 피에트로 시겔(이탈리아)에게 밀렸고 캐나다의 막심 라운도 넘지 못했다. 이 종목 우승자는 스티븐 뒤부아(캐나다)였다.대회 전 린샤오쥔은 한국의 강력한 경쟁 상대로 꼽혔다. 그는 2019년 6월 국가대표 훈련 도중 황대헌(강원도청)과 불미스러운 사건에 휘말렸고 대한빙상경기연맹으로부터 자격 정지 1년 중징계를 받은 뒤 중국행을 선택했다.귀화 후 단거리 종목에 집중한 린샤오쥔은 지난해 2월 2025 하얼빈 동계아시안게임에서 500ｍ 금메달, 1500ｍ 은메달, 남자 5000ｍ 계주 동메달을 따냈다. 한국은 계주에서 린샤오쥔과 경합한 박지원(서울시청)이 실격 처리됐고, 500m에선 박지원과 장성우(화성시청)가 그에게 밀려 각각 2위와 3위에 만족해야 했다. 다만 박지원이 1500m에서 린샤오쥔을 2위로 밀어냈다.하지만 린샤오쥔은 올림픽에선 빈손으로 퇴장했다. 2018 평창 동계올림픽 1500m 금메달리스트, 500m 동메달리스트인 린샤오쥔은 이번 대회 개인전 1000m, 1500m도 준준결선을 통과하지 못했다. 대회 첫 시합이었던 혼성 2000m 계주 결선 명단에선 제외됐고 중국은 4위에 머물렀다. 남자 5000m 계주도 준결선에서 탈락했다. 이날까지 쇼트트랙에서 입상한 중국 선수는 개인전 남자 1000m 은메달의 쑨룽이 유일하고, 나머지는 메달 사냥에 실패했다.