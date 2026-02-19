[속보] 쇼트트랙, 드디어 ‘금메달’… 여자 계주 8년만 정상 탈환

이미지 확대 김길리와 최민정이 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승에서 금메달을 확정짓고 기뻐하고 있다. 2026.2.19 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김길리와 최민정이 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승에서 금메달을 확정짓고 기뻐하고 있다. 2026.2.19 뉴시스

쇼트트랙 여자 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 거머쥐었다. 2018 평창 동계올림픽 이후 8년만의 이 종목 정상 탈환이다.최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)는 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 3000ｍ 계주 결승에서 4분4초014의 기록으로 이탈리아, 캐나다를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과하며 우승했다.여자 쇼트트랙 계주가 금메달을 획득한 것은 1994 릴레함메르, 1998 나가노, 2002 솔트레이크시티, 2006 토리노, 2014 소치, 2018 평창에 이어 역대 7번째다.한국 선수단은 스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)에 이어 이번 대회 2번째 금메달을 수확했다. 쇼트트랙 종목에서는 첫 금메달이다.한국은 최민정-김길리-노도희-심석희 순으로 레이스를 펼쳤다. 최민정이 초반부터 앞으로 치고 나오면서 선두 자리를 꿰찼으나 이후 캐나다, 네덜란드에게 차례로 자리를 내줘 3위까지 밀렸다.16바퀴를 남긴 시점에서 2위를 달리던 네덜란드 선수가 넘어졌다. 그 사이 1위 캐나다, 2위 이탈리아와의 간격은 벌어졌다.그러나 최민정과 김길리는 빠르게 따라붙어 격차를 좁혔고, 10바퀴를 남기고 심석희가 최민정을 힘껏 밀면서 간격은 더욱 좁아졌다.5바퀴를 남기고 캐나다가 휘청한 사이 이탈리아가 치고 나갔고, 심석희의 푸시를 받은 최민정이 2위로 올라섰다. 마지막 2바퀴를 남기고 배턴을 이어받은 김길리가 추월에 성공했고, 마지막까지 질주를 이어가며 가장 먼저 결승선을 통과했다.4분04초107의 이탈리아가 은메달, 4분04초314의 캐나다가 동메달을 가져갔다.한국은 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온, 쇼트트랙 남자 1000ｍ 임종언(고양시청·동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ 황대헌(강원도청·은메달), 16일 쇼트트랙 남자 1000ｍ 김길리(동메달)에 이어 이날까지 총 7개의 메달을 수확했다.