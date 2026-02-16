[속보] 쇼트트랙 김길리, 여자 1000m 동메달… 한국 6번째 메달

이미지 확대 김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 확정지은 뒤 태극기를 들고 관중을 향해 인사하고 있다. 2026.2.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 동메달을 확정지은 뒤 태극기를 들고 관중을 향해 인사하고 있다. 2026.2.16 뉴스1

이미지 확대 김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승에서 벨기에 해너 데스머트의 반칙으로 넘어지고 있다. 2026.2.16 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김길리가 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승에서 벨기에 해너 데스머트의 반칙으로 넘어지고 있다. 2026.2.16 뉴스1

쇼트트랙 여자 대표팀 ‘신성’ 김길리(22·성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000ｍ에서 동메달을 목에 걸었다.김길리는 16일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1000ｍ 결승에서 1분28초614의 기록으로 산드라 펠제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다)에 이어 3번째로 결승선을 통과했다.한국은 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달), 쇼트트랙 남자 1000ｍ 임종언(고양시청·동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500ｍ 황대헌(강원도청·은메달)에 이어 이날까지 총 6개의 메달을 수확했다.