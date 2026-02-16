‘멀티 메달’ 정조준 유승은…슬로프스타일 결선 진출

빅에어 동메달… 17일 슬로프스타일 메달 도전

미국·일본 선수에 이어 예선 3위로 결선 진출

이미지 확대 유승은이 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선 경기를 펼치고 있다. 유승은은 76.8점으로 30명 중 3위를 차지하며 12명이 겨루는 결선에 올랐다. 2026.02.16. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유승은이 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선 경기를 펼치고 있다. 유승은은 76.8점으로 30명 중 3위를 차지하며 12명이 겨루는 결선에 올랐다. 2026.02.16. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 동메달리스트인 유승은(성복고)이 슬로프스타일에서도 메달을 노린다.유승은은 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점(3위)을 기록해 12명이 겨루는 결선에 진출했다.10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따내 대한민국 선수단에 두 번째 메달을 안겼던 유승은은 17일 결선에서 ‘멀티 메달’ 도전에 나선다.앞서 유승은이 입상했던 빅에어는 30ｍ 넘는 슬로프를 내려와 하나의 대형 점프대에서 도약해 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 종목이다. 슬로프스타일은 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.빅에어 선수들이 슬로프스타일도 병행하는 경우가 많으며, 유승은도 빅에어에 주력해왔으나 슬로프스타일도 지난해 하얼빈 동계아시안게임(5위)을 비롯해 국제 무대에서 경쟁해왔다.이번 예선은 애초 16일에 열릴 예정이었으나 리비뇨의 날씨 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다.선수들은 1·2차 시기 연기를 펼쳐 더 나은 점수를 개인 성적으로 삼아 상위 12명이 결선에 올랐다.유승은은 1차 시기에서 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고, 점프대 구간에서 1080도 회전을 포함해 세 차례 기술을 착지까지 성공적으로 해내며 선전을 펼쳤다.2차 시기에선 첫 번째 레일 구간에서 삐끗한 뒤 무리하게 기술을 쓰는 대신 안전하게 코스를 내려와 18.6점이 기록됐고, 1차 시기 점수가 최종 성적으로 기록되며 3위에 올랐다.베이징 동계올림픽 금메달리스트 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드)이 1위로 결선에 올라 2연패 기대감을 키웠으며, 이번 대회 빅에어 우승자 무라세 고코모(일본)가 예선 2위(84.93점)를 차지했다.