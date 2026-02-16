한국 간판 이나현, 스피드스케이팅 500m ‘톱 10’ 성과

이미지 확대 15일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m에 출전한 이나현이 질주하고 있다. 2026.2.16. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m에 출전한 이나현이 질주하고 있다. 2026.2.16. 연합뉴스

15일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 500m에 출전한 김민선이 질주하고 있다. 2026.2.16. 연합뉴스

스피드스케이팅 단거리 차세대 간판 이나현(한국체대)이 생애 첫 올림픽 무대에서 ‘톱 10’에 올랐다.이나현은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 500ｍ에서 37초86의 기록으로 10위에 이름을 올렸다.여자 1000ｍ에서 역대 한국 선수 최고 순위인 9위를 따냈던 그는 이날 주 종목인 여자 500ｍ에서도 ‘톱 10’에 오르며 4년 뒤 올림픽 메달권 진입을 향한 기대감을 높였다.13조 인코스에서 카야 지오메크-노갈(폴란드)과 함께 달린 이나현은 첫 100ｍ 구간을 전체 5위의 기록인 10초47에 통과했다.첫 곡선 주로까지 잘 빠져나온 그는 직선 주로에서 힘차게 속도를 끌어올렸다. 그러나 마지막 곡선 주로에서 원심력을 이겨내지 못하며 살짝 속도가 줄었고, 함께 달린 노갈에게 역전을 허용한 채 결승선을 통과했다.같은 종목에 출전한 김민선(의정부시청)은 38초01의 기록으로 14위에 그쳤다. 10조 인코스에서 세레나 페르게리(이탈리아)와 함께 달린 김민선은 첫 100ｍ 구간을 전체 21위 기록인 10초61로 통과했다. 그는 장점인 막판 스케이팅으로 만회를 노렸으나 메달권에 진입하기에는 역부족이었다.2018 평창 동계올림픽 여자 500ｍ에서 16위, 2022 베이징 동계올림픽 같은 종목에서 7위에 올랐던 김민선은 세 번째 올림픽 무대에서 첫 메달 획득에 도전했으나 아쉽게 목표를 이루지 못했다. 그는 지난 10일 열린 여자 1000ｍ에선 18위를 기록했다.우승은 500ｍ 세계 기록(36초09)을 보유한 펨케 콕(네덜란드)이 차지했다. 그는 36초49의 올림픽 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 은메달은 여자 1000ｍ 금메달리스트인 유타 레이르담(네덜란드·37초15), 동메달은 일본의 다카기 미호(37초27)가 차지했다.