유승은 3위, 메달 2개 보인다…빅에어 동메달 이어 슬로프스타일 결선 진출

1차 예선서 76.8점 얻어 쾌조의 출발

이미지 확대 유승은이 10일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 뒤 시상대에 올라 미소 짓고 있다. 2026.2.10 리비뇨 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 유승은이 10일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 뒤 시상대에 올라 미소 짓고 있다. 2026.2.10 리비뇨 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 동메달리스트 유승은(18·성복고)이 슬로프스타일에서도 결선에 진출했다.유승은은 15일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록하며 30명의 출전 선수 중 3위에 오르며 12명이 겨루는 결선에 진출했다. 이번 예선은 애초 16일에 열릴 예정이었으나 리비뇨의 날씨 악화가 예상돼 하루 당겨 개최됐다.앞서 그는 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 따내 대한민국 선수단에 두 번째 메달을 안겼다. 17일 결선에서도 3위 안에 들면 ‘멀티 메달’ 주인공이 된다.앞서 유승은이 입상했던 빅에어는 30ｍ 넘는 슬로프를 내려와 하나의 대형 점프대에서 도약해 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 종목이다. 슬로프스타일은 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.비슷한 대목이 있다 보니 빅에어 선수들이 슬로프스타일도 병행하는 경우가 많다. 유승은도 지난해 하얼빈 동계 아시안게임에서 5위에 입상한 것을 비롯해 국제 무대에서 경쟁해왔다.선수들은 1·2차 시기 연기를 펼쳤다. 더 나은 점수를 기준으로 최종 12명을 뽑는다. 유승은은 1차 시기에서 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고 점프대 구간에서 1080도 회전을 포함해 세 차례 기술을 착지까지 성공적으로 해내며 76.8점으로 선전을 펼쳤다.2차 시기에선 첫 번째 레일 구간에서 삐끗한 뒤 무리하게 기술을 쓰는 대신 안전하게 코스를 내려와 18.6점을 얻었다. 1차 시기 점수가 최종 성적으로 기록됐고 3위로 결선에 올랐다.2022년 베이징 대회 이 종목 우승자 조이 사도스키 시넛(25·뉴질랜드)이 1위로 결선에 올라 2연패 기대감을 키웠다. 이번 대회 빅에어 우승자 무라세 고코모(22·일본)가 예선 2위(84.93점)를 차지했다.