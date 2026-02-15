올림픽 대회 첫 金 최가온, 오메가 시계 받았다

이미지 확대 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 1호 금메달리스트 최가온이 15일오메가 시계 스피드마스터 38mm 밀라노·코르티나 2026‘을 선물받았다. 오메가 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 1호 금메달리스트 최가온이 15일오메가 시계 스피드마스터 38mm 밀라노·코르티나 2026‘을 선물받았다. 오메가 제공

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 한국 선수단 첫 금메달을 목에 건 최가온(18·세화여고)이 오메가 손목시계를 선물 받았다.오메가는 15일 “이탈리아 밀라노 오메가 하우스에서 한국 선수단 첫 금메달리스트 최가온에게 ‘스피드마스터 38mm 밀라노·코르티나 2026’을 선물했다”고 밝혔다. 레이날드 애슐리만 오메가 회장 겸 최고경영자(CEO)가 최가온에게 직접 시계를 전달했다.최가온은 지난 13일 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 극적인 뒤집기를 펼치며 한국 선수단에 대회 첫 금메달을 안겼다.1차 시기와 2차 시기 착지 과정에서 넘어져 무릎 상태가 좋지 않았던 그는 마지막 3차 시기에서 90.25점을 획득, 클로이 김(미국·88.00점)의 3연패를 저지했다. 이는 한국 스키·스노보드 사상 첫 금메달이라 의미가 컸다.오메가는 2012년 런던 올림픽 때부터 한국 선수단의 첫 금메달리스트에게 올림픽 기념 시계를 수여해 왔고, 이번 대회에서는 최가온이 그 주인공이 됐다. 그는 “첫 번째와 두 번째 시기에서 아쉬움이 컸지만, 마지막까지 나의 경기를 하자고 스스로 다짐했다”며 “금메달이라는 결과도 실감이 나지 않는데, 오메가로부터 이렇게 뜻깊은 선물까지 받게 돼 영광”이라고 전했다.한편 오메가로부터 ‘올림픽 1호 금메달 기념 시계’를 받은 영광의 얼굴은 진종오(2012 런던·사격), 이상화(2014 소치·스피드스케이팅), 김우진·구본찬·이승윤 등 남자 양궁 대표팀(2016 리우), 황대헌·최민정(이상 2022 베이징·쇼트트랙), 오상욱(펜싱), 오예진(이상 2024 파리·사격), 그리고 최가온 등이 있다.