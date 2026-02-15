[속보] 쇼트트랙 황대헌, 올림픽 1500m ‘은메달’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[속보] 쇼트트랙 황대헌, 올림픽 1500m ‘은메달’

윤예림 기자
입력 2026-02-15 06:54
수정 2026-02-15 07:11
14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 따낸 황대헌이 태극기를 두르고 세리머니를 하고 있다. 2026.2.15 연합뉴스
14일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 은메달을 따낸 황대헌이 태극기를 두르고 세리머니를 하고 있다. 2026.2.15 연합뉴스


한국 남자 쇼트트랙의 황대헌(27·강원도청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 1500m에서 은메달을 목에 걸었다.

황대헌은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 1500m 결승에서 2분12초304의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다.

2018 평창 동계 올림픽 남자 500m 은메달, 2022 베이징 동계 올림픽 남자 1500m 금메달, 남자 5000m 계주 은메달을 딴 황대헌은 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

함께 출전한 신동민(21·화성시청)은 4위로 레이스를 마감했다.

윤예림 기자
