스키·스노보드 한국의 새로운 메달밭으로…롯데의 전폭 지원도 한몫

(리비뇨=연합뉴스) 신준희 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 금메달을 확정짓고 팀 관계자들과 기뻐하고 있다. 2026.2.13

(리비뇨=연합뉴스) 신준희 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 금메달을 확정짓고 팀 관계자들과 기뻐하고 있다. 2026.2.13

(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 1차 시기 묘기를 선보이고 있다. 2026.2.13

(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 1차 시기 묘기를 선보이고 있다. 2026.2.13

(리비뇨=연합뉴스) 신준희 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 3차시기 성적을 기다리며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.13

(리비뇨=연합뉴스) 신준희 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결승에서 최가온이 3차시기 성적을 기다리며 눈물을 흘리고 있다. 2026.2.13

불모지나 다름없었던 한국 스키·스노보드가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 사상 첫 금메달과 함께 한국선수단의 메달행진을 주도하면서 새로운 메달밭으로 올라서고 있다.한국은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 90.25점으로 우승을 차지하면서 한국 설상 사상 첫 금메달을 따냈다.앞서 스키·스노보드는 남자 평행대회전의 김상겸(하이원)과 스노보드 여자 빅에어의 유승은(성복고)이 각각 은메달, 동메달을 목에 걸면서 한국선수단의 메달 행진을 주도했다. 이런 상황에서 금메달 후보로 거론되던 최가온이 마침내 선수단에 첫 금메달을 만들어내면서 사기를 끌어올렸다.이날까지 한국선수단이 거둔 4개의 메달 중 전통적인 메달밭이었던 쇼트트랙을 제외하고는 모두 스노보드에서 메달이 나왔다. 2018년 평창 대회 때 이상호(넥센윈가드)의 평행대회전 은메달로 올림픽 입상의 숙원을 풀었던 한국 스키·스노보드가 이제 믿을만한 ‘메달 종목’으로 발돋움한 모습이다.무엇보다도 고무적인 것은 스노보드의 메달리스트들이 모두 2000년대생으로 앞으로도 전망이 밝다는 점이다.평행대회전의 김상겸만이 37살이고 빅에어에서 동메달을 딴 유승은이나 금메달을 따낸 최가온 모두 고교생이다. 여고생들이 생애 첫 올림픽 무대에서 겁없는 모습을 보이며 한국 스노보드의 전성기를 만든 것이다.이들은 대체로 1990년대 들어 스노보드를 취미로 즐기는 부모의 영향을 받아 스노보드에 입문했으며 부모의 헌신적인 지원과 뒷바라지에 힘입어 세계 무대에서 경쟁하는 선수로 성장했다.특히 속도를 겨루는 알파인이 아닌 공중회전 같은 연기로 겨루는 프리스타일 계열 종목에서 강세를 보였다. 유승은이 프리스타일 종목 첫 입상을 기록했고 프리스타일 스노보드의 대표격이라 할 수 있는 하프파이프에선 시상대 맨 위에 태극기를 올리기까지 했다.이들의 성공은 부모의 헌신적인 뒷바라지와 함께 스키·스노보드 종목을 후원한 롯데그룹의 지원, 대한스키·스노보드협회의 조력이 조화를 이룬 결과라는 평가다.스키·스노보드협회는 월드컵을 비롯한 대회 참가뿐만 아니라 해외 설상 훈련이나 다른 국가와의 합동 훈련 등으로 선수들이 다양한 국제무대 경험을 쌓도록 하고 국제 심판도 양성하는 등 경쟁력을 갖추고자 애썼다.롯데는 대한스키·스노보드협회 회장사로 2014년부터 스키와 스노보드 종목에 300억원 이상을 후원했다. 평창 올림픽 때만 500억원을 후원하기도 했다. 선수단 장비 지원과 훈련 여건 개선은 물론 국제 대회 출전비 및 포상금 지원, 선수 육성 시스템 강화 등을 지원하며 한국 설상계가 국제 경쟁력을 높이는데 도움을 줬다는 평가다. 또 2022년에는 롯데 스키앤스노보드팀을 창단하고 차세대 유망주를 영입해 직접 지원하고 있다.김수철 국가대표 감독은 “오늘의 최가온이 있었던 건 전적으로 아버님 덕분이다. 다 만들었다고 해도 과언이 아니다. 거기다가 롯데가 없었다면 이번 대회 성과는 이룰 수 없었다”면서 “꿈나무들이 더 클 수 있도록 국내 훈련 시설 등이 더욱 뒷받침된다면 더 잘할 수 있을 것”이라고 말했다.