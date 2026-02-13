[속보] 쇼트트랙 임종언, 남자 1000m 동메달… 한국 4번째 메달

이미지 확대 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 동메달을 획득한 한국 임종언이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 동메달을 획득한 한국 임종언이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.2.13 연합뉴스

쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단에 4번째 메달을 안겼다.임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ 결승에서 1분24초611을 기록, 옌스 판트 바우트(네덜란드)와 쑨룽(중국)에 이어 3번째로 결승선을 통과하며 동메달을 목에 걸었다.이날 임종언은 판트바우트와 쑨룽, 그리고 ‘세계 최강’ 윌리엄 단지누(캐나다), 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아) 등과 결승에서 메달을 겨뤘다.3번째 자리에서 레이스를 시작한 임종언은 초반부터 치열한 자리싸움이 벌어지며 4위로 밀렸다. 단지누는 7바퀴를 남기고 선두 자리를 빼앗았고, 그 사이 임종언은 최하위까지 떨어지기도 했다.침착하게 기회를 엿보던 임종언은 마지막 바퀴를 남기고 아웃코스 추월을 시도했고, 마지막까지 발을 내밀어 3위로 순위를 끌어올렸다.생애 첫 올림픽에 나선 임종언은 첫 개인종목부터 메달 획득에 성공했다. 한국 남자 쇼트트랙이 1000m 종목에서 올림픽 메달을 획득한 것은 2018년 평창 대회에서 서이라가 동메달을 딴 이후 8년 만이다.이로서 임종언은 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달)에 이번 대회 한국 선수단 네 번째 메달리스트로 이름을 올렸다.