톱10 예열 마친 구경민 “목표는 언제나 시상대”

빙속 남자 1000m 10위 선전

2026-02-13 B7면

한국 남자 빙속의 기대주 구경민(21·스포츠토토)이 올림픽 데뷔전에서 ‘톱10’으로 선전했다. 예열을 마친 그는 주 종목에서 선전을 다짐했다.구경민은 12일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드 스케이팅 남자 1000m에서 1분08초53의 기록으로 10위를 차지했다. 2024년 주니어 세계선수권에서 500m와 1000m를 석권한 구경민은 이번이 첫 올림픽 무대였지만 긴장하지 않고 자신의 페이스대로 경기를 펼쳤다.이날 그의 성적은 1000m 개인 최고 기록인 1분07초79에도 크게 뒤처지지 않는 기록이다. 올림픽 신기록으로 우승을 차지한 미국의 조던 스톨츠(22·1분06초28)에는 2초 이상 뒤진 기록이지만 첫 올림픽 레이스에서 ‘톱10’을 이뤄냈다는 점은 고무적이다.경기 후 취재진과 만난 구경민은 “오늘 경기는 잘 준비해서 탔다고 생각한다. 기록에는 만족한다”고 말했다. 그는 “이렇게 큰 무대에서 뛰어본 건 처음”이라면서도 “원래 긴장을 잘 하지 않는 성격이라 막 떨리지는 않았다. 오히려 신이 났다”며 웃었다.주 종목인 500m는 오는 15일 열린다. 구경민은 “저의 장점은 연습 때와 실전 때의 차이가 별로 없다는 점”이라며 “초반 100m가 살짝 느려서 남은 기간 보완을 해야 한다”고 강조했다. 이어 “500m 목표는 당연히 시상대에 오르는 것”이라며 “지금까지 하던 대로 잘 준비해 좋은 결과를 내도록 열심히 하겠다”고 덧붙였다. 경기장에 어머니와 누나가 찾아와 응원을 해줬다는 그는 “어머니께서 ‘떨지 말고 잘하고 오라’는 말씀을 해주셨다”고도 밝혔다.첫 올림픽에서 다관왕에 도전하는 빙속 ‘생태계 파괴자’ 스톨츠는 2002년 솔트레이크시티 대회 이후 24년간 멈췄던 올림픽 기록을 깨며 화려한 대관식을 예고했다. 한국에서 헝가리로 귀화해 개인 세 번째 올림픽에 나선 김민석(27)은 1분08초59로 11위에 오르며 구경민의 뒤를 이었다.