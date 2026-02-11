르브론 보며 꿈 키운 에드워즈, 올림픽 새 역사…흑인 여성으로 美 아이스하키 대표팀 첫 골

이미지 확대 미국 여자 아이스하키 국가대표 라일라 에드워즈가 11일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 조별리그 A조 4차전에서 캐나다를 상대로 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 밀라노 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국 여자 아이스하키 국가대표 라일라 에드워즈가 11일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 조별리그 A조 4차전에서 캐나다를 상대로 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 밀라노 AP 연합뉴스

미국 여자 아이스하키 국가대표팀이 캐나다에 4-0으로 앞선 3피리어드 중반, 라일라 에드워즈(22)가 동료를 바라보는 속임 동작으로 수비와의 간격을 벌린 뒤 퍽을 골대 왼 구석에 꽂았다. 흑인 여성이 미국 대표로 동계올림픽 역사상 첫 골을 넣는 순간이었다. 동료들은 에드워즈를 얼싸안았고 관중들은 기립 박수와 환호를 쏟아냈다.미국은 11일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산타줄리아 아이스하키 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 아이스하키 조별리그 A조 4차전에서 캐나다를 5-0으로 완파했다. 4연승 기간 점수 합계 20-1을 기록한 미국은 4년 전 베이징 대회 결승에서 무릎 꿇었던 라이벌에게 설욕하면서 조 1위로 8강행을 확정했다. 14일부터 토너먼트 일정이 이어지고 20일 대망의 결승전이 펼쳐진다.이날 승부에 마침표를 찍은 건 에드워즈였다. 2년 전 흑인 여성 최초로 미국 아이스하키 대표팀에 합류한 에드워즈가 첫 올림픽에서 득점까지 신고한 것이다. 그는 국가대표로 발탁된 뒤 AP통신을 통해 “(백인 중심의) 스포츠에서 어려움을 이겨내려면 강인해야 한다”며 “누군가의 롤모델이 되고 대표성을 지닌다는 게 큰 의미로 다가온다”고 말했다.클리블랜드 출신 에드워즈는 오빠와 언니를 따라 3세에 아이스하키를 시작했고 동향인 미국프로농구(NBA) 전설 르브론 제임스, 미국프로풋볼(NFL) 간판 제이슨·트래비스 켈시 형제를 보며 꿈을 키웠다. 10대 땐 가파른 성장세로 두세 학년 높은 선수들과 경쟁했다. 재능을 만개한 에드워즈는 지난해 5월 아이스하키 월드 챔피언십에선 공격수에서 수비수로 포지션을 바꿔 미국 우승에 힘을 보탰다.그는 큰 체격에 빠른 속도, 경기 조율 능력까지 갖췄다고 평가받는다. 라일라는 “도전을 통해 배울 기회가 찾아온다”며 “훌륭한 운동선수가 되기 위해 노력하지만 더 중요한 건 좋은 사람과 팀원, 본보기가 되는 것”이라고 강조했다.미국 아이스하키 사상 최초로 5회 연속 올림픽에 출전한 주장 힐러리 나이트도 라일라를 치켜세웠다. 그는 “이제 막 기량을 갈고닦기 시작했기 때문에 앞으로 더 큰 잠재력을 보여줄 것”이라고 전했다.