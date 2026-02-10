‘이변’ 없었다! 가뿐했던 최민정·김길리·이소연 준준결선 진출

쇼트트랙 여자 500m에서 예선 통과

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 국가대표 최민정, 김길리(이상 성남시청), 이소연(스포츠토토)이 첫 관문을 넘었다.최민정은 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 여자 500m 예선 6조에서 43초204로 결승선을 통과하며 해너 데스머트(벨기에·43초204)에 이은 2위로 준준결선에 진출했다.최민정은 1번 레인의 이점을 살리지 못하고 초반 데스머트에게 선두를 내줬다. 그러나 한 바퀴 만에 다시 인코스 추월에 성공해 선두로 올라섰고 자리를 지켰다. 노련하게 레이스를 주도했던 최민정은 그러나 마지막 곡선 주로에서 살짝 미끄러지면서 데스멋에게 선두 자리를 내주고 2위로 들어오며 다음 무대로 올라가게 됐다.김길리는 예선 2조에서 43초301의 기록으로 코트니 사로(캐나다)에 이어 2위로 들어왔다. 사로와의 격차는 벌어졌지만 3, 4위 선수들과의 거리도 크게 벌어지면서 일찌감치 2위를 굳혔고 무리 없이 레이스를 그대로 마쳤다.여자 대표팀 맏언니 이소연은 예선 7조에서 4명의 출전 선수 중 최하위로 레이스를 시작했다. 그는 앞서 달리던 러시아 출신 크릴로바 알레나(개인중립선수)가 넘어지면서 3위로 올라섰고 나탈리아 말리스체브슈카(폴란드)와 치열한 2위 다툼 끝에 3위로 결승선을 통과했다.이소연은 8개 조 3위 선수 8명 중 기록 순위 4위를 기록하며 막차를 탔다. 쇼트트랙 여자 500ｍ 13일에 남은 경기를 치르고 메달의 주인공이 결정된다.