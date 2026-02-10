“설원 위 휘날리는 태극기”… 곤지암리조트, 동계올림픽 국가대표 응원

이미지 확대
스키어들이 10일 경기 광주시 곤지암리조트 스키장에서 쇼트트랙, 피겨 등의 복장을 차려입고 태극기를 든 채 동계올림픽 국가대표를 응원하는 퍼포먼스를 하고 있다. 2026.2.10 이지훈 기자
수도권 최대 규모 스키장인 곤지암리조트가 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 개막을 맞아 대한민국 국가대표 선수들의 선전을 기원하는 특별한 이벤트를 진행했다.
곤지암리조트는 10일 스키장 내 슬로프에서 동계 스포츠 종목 선수들로 분장한 스키어들이 설원을 활주하는 퍼포먼스를 선보였다고 밝혔다.
이날 행사에서는 스노보드, 스키, 쇼트트랙, 피겨스케이팅 등 금메달 유망 종목의 유니폼을 입은 코스프레 스키어들이 등장해 눈길을 끌었다. 이들은 일반 이용객들과 어우러져 대형 태극기를 함께 흔들며 슬로프를 내려오는 등 올림픽에 출전한 대한민국 선수단을 향한 뜨거운 응원의 메시지를 전달했다.
행사가 열린 곤지암리조트는 전철과 차량을 이용해 서울 강남에서 40분, 수도권 전역에서 1시간 내에 도착 가능한 탁월한 접근성을 자랑한다. 최대 폭 154m에 달하는 광폭 슬로프와 시간당 1만 5천 명을 수송할 수 있는 초고속 리프트, 최신 무선 원격제어 제설 시스템 등을 갖춰 스키어들에게 쾌적하고 여유로운 라이딩 환경을 제공하고 있다.
