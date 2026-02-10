미모·연애·실력 모두 ‘짱’…호사가들 입 다물게 한 유타 레이르담

여자 스피드스케이팅 1000m 금메달…올림픽 신기록

보란 듯 결승선 통과 후 연인 제이크 폴과 기쁨 나눠

이미지 확대 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ 경기에서 네덜란드의 유타 레이르담이 우승을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.2.10 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ 경기에서 네덜란드의 유타 레이르담이 우승을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.2.10 연합뉴스

이미지 확대 [밀라노=AP/뉴시스] 미 복싱 유튜버 제이크 폴이 9일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스피드스케이팅 1000m 경기에서 약혼자인 유타 레이르담(네덜란드)이 우승하자 눈물을 흘리고 있다. 2026.02.10. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 [밀라노=AP/뉴시스] 미 복싱 유튜버 제이크 폴이 9일(현지 시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스피드스케이팅 1000m 경기에서 약혼자인 유타 레이르담(네덜란드)이 우승하자 눈물을 흘리고 있다. 2026.02.10. 뉴시스

이미지 확대 연인 제이크 폴이 제공한 전용기를 타고 밀라노에 도착한 유타 레이르담.

[유타 레이르담 인스타그램 캡처] 닫기 이미지 확대 보기 연인 제이크 폴이 제공한 전용기를 타고 밀라노에 도착한 유타 레이르담.

[유타 레이르담 인스타그램 캡처]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여자 스피드스케이팅 ‘스타’ 유타 레이르담(27)이 실력으로 ‘호사가들의 비판’을 모두 잠재웠다.레이르담은 10일(한국시간) 새벽 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록으로 조국 네덜란드에 첫 번째 금메달을 안겼다.이날 레이스에서 마지막 15조 아웃코스에서 출발한 레이르담은 초반 200ｍ를 17초 68로 주파하며 3위에 그쳤지만, 막판 스퍼트로 이날 동메달을 차지한 일본의 다카기 미호가 보유했던 올림픽 기록(1분 13초 19)을 갈아치우며 금메달의 주인공이 됐다. 이로써 레이르담은 2022 베이징 동계올림픽 1000ｍ 은메달의 아쉬움을 씻고 생애 첫 ‘금빛 질주’에 성공했다.레이르담이 전 세계 호사가들의 입방아에 오른 이유는 올림픽을 앞두고 유명 유튜버이자 복서인 연인 제이크 폴이 제공한 전용기를 타고 밀라노에 개인적으로 도착했기 때문이다. 오륜마크와 다양한 먹거리로 장식한 전용기에서 찍은 사진을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올려 ‘사치스럽다’, ‘팀 분위기를 망친다’는 등의 비난이 쏟아졌다.레이르담의 독자 행동은 여기서 그치지 않았다. 그는 컨디션 조절을 이유로 개회식에 불참한 뒤 숙소 침대에서 TV로 개막식을 보는 모습까지 SNS에 올려 또다시 논란이 됐다. 더불어 밀라노 도착 이후엔 네덜란드 취재진과의 인터뷰도 제대로 하지 않아 미운털이 제대로 박혔다.이를 의식한 듯 레이르담은 결승선을 통과한 뒤 연인 폴에게 달려가 기쁨을 나누는 장면이 중계 화면에 잡히며 전 세계 실시간 트렌드에 올랐다. 마치 호사가들에게 ‘뭐 어쩌라고, 금메달을 땄는데’라며 실력 행사에 나선 모습이었다.