스포츠 2026 밀라노 동계올림픽 [포토] 동메달 획득한 스노보드 빅에어 유승은 입력 2026-02-10 09:09 수정 2026-02-10 09:09

9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 시상식에서 동메달을 차지한 유승은이 미소를 짓고 있다.